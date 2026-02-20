Norte e Noroeste do RS registram estragos após forte temporal

A forte tempestade que atingiu o Norte e o Noroeste do Rio Grande do Sul no fim da tarde desta quinta-feira, 19 de fevereiro, provocou uma série de estragos em municípios da região, mobilizando forças de segurança, equipes de emergência e órgãos públicos durante toda a noite.

Rajadas intensas de vento causaram quedas de árvores, destelhamentos, danos em prédios públicos e privados, além de interrupções no fornecimento de energia elétrica e água. Apesar dos prejuízos materiais significativos, até o momento não há registro de feridos.

Rodovias federais tiveram mais de 30 pontos de bloqueio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuou em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil na desobstrução de mais de 30 pontos de interdição em rodovias federais da região Norte do Estado.

As ocorrências envolveram principalmente a queda de árvores sobre as pistas, bloqueando total ou parcialmente o trânsito nas BR-386, BR-285 e BR-158. Equipes da PRF de Sarandi, Seberi e Passo Fundo trabalharam de forma coordenada para liberar os trechos críticos.

O ponto mais afetado foi o trecho entre Sarandi e Carazinho, onde cerca de 16 árvores foram retiradas da pista. As ações também se estenderam até o município de Iraí, no extremo Norte do Estado. Segundo a PRF, a rápida resposta das equipes garantiu a retomada do fluxo com segurança e evitou acidentes.

A orientação é para que motoristas redobrem a atenção em casos de chuva intensa e ventos fortes, mantendo distância segura e respeitando a sinalização.

Carazinho registra quedas de árvores e atendimentos emergenciais

Em Carazinho, o Corpo de Bombeiros atendeu 14 ocorrências relacionadas à remoção de árvores caídas em vias públicas e áreas residenciais.

Além disso, foram realizados 40 atendimentos para auxílio a moradores, com fornecimento de lonas para cobertura emergencial de telhados danificados pelos ventos. As guarnições permaneceram mobilizadas ao longo da noite para atender novas demandas e orientar a população.

Palmeira das Missões foi o município mais afetado

O município de Palmeira das Missões foi o mais impactado pelo temporal, conforme balanço preliminar da Defesa Civil Estadual. A cidade chegou a ficar totalmente sem energia elétrica e abastecimento de água.

Equipes da Defesa Civil Estadual chegaram ao município por volta das 21h30 para reforçar o atendimento e auxiliar no levantamento dos danos. Durante a noite, o fornecimento de energia foi restabelecido em vários bairros com atuação da RGE, mas ainda havia registros de desabastecimento nos bairros Vista Alegre, Seis de Maio e Centro.

A principal preocupação das autoridades foi a manutenção dos atendimentos de saúde. A energia no Hospital de Caridade foi restabelecida por volta das 20h30, e equipes seguiram abastecendo o gerador a diesel como medida preventiva.

O número de destelhamentos é elevado. Até as 20h30, mais de 300 famílias haviam solicitado lonas ao Corpo de Bombeiros. Também foram registrados danos estruturais significativos, como parte do telhado do Colégio Estadual Três Mártires arrancado pela força do vento.

O telhado de uma casa noturna foi lançado sobre a Avenida Independência, atingindo dois veículos e danificando postes. A cobertura de um ginásio de esportes foi arremessada sobre a Rua Moisés da Silva Martins, causando prejuízos à rede elétrica. Apesar da gravidade dos danos, não houve registro de feridos.

A Prefeitura informou que as equipes seguem mobilizadas e orienta que, em caso de necessidade de lonas ou outros materiais, a população procure atendimento presencial na Brigada Militar ou no Corpo de Bombeiros, já que os telefones estão temporariamente indisponíveis.

Danos também em Ijuí e região

Em Ijuí e municípios vizinhos, a chuva veio acompanhada de ventos fortes e quedas de árvores.

Na RS-342, próximo à comunidade de Alto da União, há registro de árvore caída sobre a pista. No trecho entre Ijuí e Cruz Alta, diversas árvores também bloquearam parcialmente a rodovia. Já na RS-522, no trecho entre Ijuí e Augusto Pestana, próximo à SABEVE, outra árvore caiu sobre a via.

No perímetro urbano de Ijuí, foram registradas quedas de árvores próximas ao trevo de acesso ao bairro Modelo e na rua Venâncio Aires, em frente à sede do Corpo de Bombeiros. O toldo do prédio da Câmara de Vereadores foi arrancado pela força do vento, e a cobertura de um ginásio caiu na rua Jorge Leopoldo Weber. Até o momento, não há informações sobre feridos.

O Parque da Expoagro Cotricampo, em Campo Novo, também foi atingido pelo temporal por volta das 17h. Estruturas de estandes que já estavam montadas para a 10ª edição da feira sofreram avarias, especialmente na área externa.

Monitoramento segue no Estado

O Governo do Estado segue monitorando a situação por meio dos coordenadores regionais da Defesa Civil, que realizam o levantamento detalhado das perdas em outros municípios atingidos. Até o momento, não há número consolidado de desalojados.

As autoridades reforçam a orientação para que a população permaneça em locais seguros, evite áreas com risco de queda de fiação elétrica e acione os serviços de emergência em caso de necessidade.

O trabalho de limpeza, desobstrução e assistência às famílias atingidas continua nesta sexta-feira, enquanto os municípios contabilizam os prejuízos deixados pelo temporal que marcou o dia 19 de fevereiro na região.









(Registro de Carazinho. Foto: Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho)





(Registro de Palmeira das Missões. Foto: Ramom Mendes - Rádio Palmeira)



(Registro de Palmeira das missões. Foto: Divulgação)











■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp





