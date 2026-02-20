Comunicado Oficial- Expoagro Cotricampo 10 anos

A direção da COTRICAMPO vem a público, de forma oficial, relatar que o Campo Experimental da cooperativa, no município de Campo Novo (RS), foi atingido por forte temporal, com rajadas de vento intensas, por volta das 17 horas de quinta-feira, 19 de fevereiro.

O evento climático ocasionou avarias e prejuízos em algumas estruturas de estandes que estavam já montadas, especialmente na área externa do parque da ExpoAgro Cotricampo 10 Anos. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida no acontecimento, com apenas registros de danos materiais.

Desde o ocorrido, a Cotricampo está mobilizada, através de equipes de colaboradores, com auxílio de empresas prestadoras de serviço e expositores, no sentido de reorganizar o parque e remontar os espaços que foram atingidos.

APROVEITAMOS ESTE COMUNICADO PARA REITERAR QUE TODA A PROGRAMAÇÃO PREVISTA PARA ESTA 10ª EDIÇÃO DA EXPOAGRO COTRICAMPO ESTÁ MANTIDA.

O acontecimento servirá de motivação ainda maior e de empenho para todas as pessoas envolvidas na organização.

Queremos reforçar à comunidade regional para que participe e valorize um dos maiores eventos do agronegócio na região Sul do Brasil, entre os dias 25 e 28 de fevereiro. Uma feira pensada e organizada para receber as famílias vindas de todas as comunidades onde a cooperativa está inserida.

O cooperativismo se faz no dia a dia, com o trabalho conjunto e união de forças. São nos momentos desafiadores que precisamos estar ainda mais firmes nestes propósitos.

Campo Novo/RS, 20 de fevereiro de 2026.

GELSON BRIDI