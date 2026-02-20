Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
Invest RS participa de missão empresarial liderada pelo governo brasileiro para Índia e Coreia do Sul

Entre 19 e 23 de fevereiro, a Invest RS participa da missão empresarial à Índia e à Coreia do Sul. Em uma comitiva com cerca de 380 empresários e a...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/02/2026 às 10h21
Invest RS participa de missão empresarial liderada pelo governo brasileiro para Índia e Coreia do Sul
-

Entre 19 e 23 de fevereiro, a Invest RS participa da missão empresarial à Índia e à Coreia do Sul. Em uma comitiva com cerca de 380 empresários e autoridades, a missão é organizada pela ApexBrasil, pelo Ministério das Relações Exteriores, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Federação das Câmaras de Comércio e Indústria da Índia. O objetivo é identificar oportunidades, desafios, parcerias e investimentos entre o Brasil, a Índia e a Coreia do Sul.

As agendas nos dois países, que contarão com a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abrangem fóruns empresariais e encontros voltados ao fortalecimento estratégico da relação com os países asiáticos. A missão presidencial marcará também a inauguração do primeiro escritório da ApexBrasil na capital indiana, nesta sexta-feira (20/2), consolidando a expansão internacional da instituição.

A Invest RS terá como foco apresentar o Rio Grande do Sul como um destino para investimentos, destacando os potenciais do Estado em setores como turismo, alimentos, minerais e inovação. De forma complementar à programação oficial, a agência também realizará agendas estratégicas com empresas da Índia e da Coreia do Sul, com foco na prospecção de parcerias e oportunidades de negócios.

O presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, afirmou que a participação na missão empresarial representa um movimento estratégico de posicionamento do Rio Grande do Sul no cenário internacional. “A atuação da Invest RS em missões dessa natureza é fundamental para ampliar a visibilidade do Estado, fortalecer sua presença em mercados prioritários e estabelecer conexões qualificadas que contribuam para a atração de investimentos e o desenvolvimento econômico de longo prazo”, disse. Prikladnicki estará acompanhado do gerente de Negócios Eduardo Afonso e da chefe de Gabinete da Invest RS, Fabiana Rocha.

Programação

Na quinta-feira (19/2), a comitiva participou de uma cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, realizada na capital indiana. O evento espera a presença de 40 mil pessoas de 100 países, além da participação de mais de 50 lideranças empresariais do setor.

Ainda em Nova Deli, ocorrerá o Fórum Empresarial Brasil-Índia, com mais de 300 empresas brasileiras, no sábado (21/2). Os painéis tratarão de temas como indústrias e minerais estratégicos críticos, mobilidade e transição energética, setores de saúde e farmacêutico, saúde e segurança ambiental, agricultura familiar e inovação marinha.

Na capital sul-coreana, Seul, o Fórum Empresarial Brasil-Coreia reunirá 230 empresas brasileiras para oportunidades de diálogos econômicos e comerciais na segunda-feira (23/2). O fórum contará com painéis temáticos sobre minerais estratégicos, inteligência artificial, agronegócio, indústrias criativas e cosméticos. Entre os setores que serão tratados no evento estão economia criativa, tecnologia, alimentos e bebidas, açúcar e álcool, cosméticos, indústria farmacêutica e aviação.

Aproximação do Rio Grande do Sul com a Índia

Em janeiro deste ano, o embaixador da Índia no Brasil, Dinesh Bhatia, reuniu-se com o governador do Estado, Eduardo Leite, no Palácio Piratini, com a presença do presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki. O encontro teve como objetivo fortalecer os laços institucionais e a cooperação entre o Estado e o país sul-asiático, ocasião em que foi formalizado o convite para a participação na missão. A Invest RS ficou responsável por representar o Rio Grande do Sul nas agendas estratégicas previstas.

Em 2024, o vice-governador Gabriel Souza liderou uma comitiva que realizou uma série de reuniões, em Mumbai e Nova Deli, voltadas a negociações sobre a instalação de novos empreendimentos no Estado, além da exportação de produtos gaúchos.

Em janeiro de 2025, a Invest RS integrou a missão empresarial organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), focada no setor alimentício. O objetivo foi participar da Indusfood, uma das principais feiras de alimentos e bebidas da Ásia, que aconteceu em Nova Deli.

Texto: Ascom Invest RS
Edição: Secom

