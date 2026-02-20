Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
19°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rodovia entre Portela e Frederico é a 6ª pior do Brasil, aponta CNT

Trecho recebeu conceito “péssimo” em pavimento, sinalização e geometria e ocupa a 539ª posição entre 544 rodovias avaliadas.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província/Com informações CNT
20/02/2026 às 10h09
Rodovia entre Portela e Frederico é a 6ª pior do Brasil, aponta CNT
(Foto: Jornal Província)

O trecho da RST-472 entre Tenente Portela e Frederico Westphalen foi classificado como o 6º pior do Brasil em qualidade e o pior da região Sul, conforme levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Transporte. Ao todo, 544 trajetos foram avaliados em todo o país na Pesquisa CNT de Rodovias 2025.
Os 70 quilômetros entre os dois municípios receberam conceito “péssimo”, com problemas apontados no pavimento, na sinalização e na geometria da via. A rodovia é considerada estratégica para a ligação das regiões Celeiro e Médio Alto Uruguai, além de ser importante corredor para o deslocamento diário da população e o escoamento da produção.

No ranking nacional, o trecho ocupa a 539ª posição, ficando à frente apenas de cinco rodovias localizadas no Maranhão, Paraíba, Acre e Tocantins. Na região Sul, é o pior segmento avaliado. Outro trecho gaúcho classificado como “péssimo” é a ERS-324 entre Passo Fundo e Nova Prata.

Considerando os 130 quilômetros entre Frederico Westphalen e Três Passos, a avaliação geral sobe apenas para “ruim”, mantendo pavimento e sinalização como “ruins” e geometria “péssima”.
Em nota, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem informou que investiu cerca de R$ 7 milhões na rodovia nos últimos anos, com foco no pavimento, e afirmou que trabalha na contratação de empresa para melhorias na sinalização ainda neste semestre.

A pesquisa percorreu 114 mil quilômetros em 29 dias, com coleta de dados feita por 24 equipes, utilizando avaliações visuais, análise por vídeo com inteligência artificial e cruzamento de bases técnicas para chegar ao resultado final.



(Fotos: João Victor Cassol)






■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Desenvolvimento Há 2 minutos

Invest RS participa de missão empresarial liderada pelo governo brasileiro para Índia e Coreia do Sul

Entre 19 e 23 de fevereiro, a Invest RS participa da missão empresarial à Índia e à Coreia do Sul. Em uma comitiva com cerca de 380 empresários e a...

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
Geral Há 10 horas

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 105 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 03 - 10 - 12 - 19 - 37 -40

 (Foto: Reprodução / Observador Regional)
Temporal Intenso Há 12 horas

Forte temporal provoca falta de energia e deixa rastro de destruição em Palmeira das Missões

Defesa Civil foi acionada e prestou atendimento às famílias atingidas na tarde desta quinta-feira (19).

 © Divulgação/EBC
Geral Há 14 horas

Redes da EBC triplicam interação e chegam a 3 bilhões de visualizações

Empresa se consolida como polos de comunicação digital

 Intervenções incluem 14 obras de resiliência e reforçam mobilidade em regiões afetadas por enchentes -Foto: Vitor Rosa/Secom
Estradas Há 16 horas

Governador Eduardo Leite anuncia obras de duplicação nas rodovias da concessão do Bloco 3

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quinta-feira (19), em evento realizado na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC...

Tenente Portela, RS
22°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 31°
23° Sensação
1.69 km/h Vento
88% Umidade
100% (3.01mm) Chance chuva
06h22 Nascer do sol
19h15 Pôr do sol
Sábado
34° 17°
Domingo
29° 19°
Segunda
30° 18°
Terça
29° 19°
Quarta
30° 19°
Últimas notícias
Desenvolvimento Há 2 minutos

Invest RS participa de missão empresarial liderada pelo governo brasileiro para Índia e Coreia do Sul
Estrada Precária Há 14 minutos

Rodovia entre Portela e Frederico é a 6ª pior do Brasil, aponta CNT
Câmara Há 16 minutos

Comissão debate diagnóstico tardio do autismo na terça-feira
Ataque a Tiros Há 22 minutos

Disparos em frente ao presídio deixam um morto e três feridos em Santo Ângelo
Câmara Há 2 horas

Projeto isenta horas extras de contribuição previdenciária

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,16%
Euro
R$ 6,14 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 371,860,78 +0,32%
Ibovespa
188,534,42 pts 1.35%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias