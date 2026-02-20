Rodovia entre Portela e Frederico é a 6ª pior do Brasil, aponta CNT

O trecho da RST-472 entre Tenente Portela e Frederico Westphalen foi classificado como o 6º pior do Brasil em qualidade e o pior da região Sul, conforme levantamento divulgado pela Confederação Nacional do Transporte. Ao todo, 544 trajetos foram avaliados em todo o país na Pesquisa CNT de Rodovias 2025.

Os 70 quilômetros entre os dois municípios receberam conceito “péssimo”, com problemas apontados no pavimento, na sinalização e na geometria da via. A rodovia é considerada estratégica para a ligação das regiões Celeiro e Médio Alto Uruguai, além de ser importante corredor para o deslocamento diário da população e o escoamento da produção.



No ranking nacional, o trecho ocupa a 539ª posição, ficando à frente apenas de cinco rodovias localizadas no Maranhão, Paraíba, Acre e Tocantins. Na região Sul, é o pior segmento avaliado. Outro trecho gaúcho classificado como “péssimo” é a ERS-324 entre Passo Fundo e Nova Prata.



Considerando os 130 quilômetros entre Frederico Westphalen e Três Passos, a avaliação geral sobe apenas para “ruim”, mantendo pavimento e sinalização como “ruins” e geometria “péssima”.

Em nota, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem informou que investiu cerca de R$ 7 milhões na rodovia nos últimos anos, com foco no pavimento, e afirmou que trabalha na contratação de empresa para melhorias na sinalização ainda neste semestre.



A pesquisa percorreu 114 mil quilômetros em 29 dias, com coleta de dados feita por 24 equipes, utilizando avaliações visuais, análise por vídeo com inteligência artificial e cruzamento de bases técnicas para chegar ao resultado final.







(Fotos: João Victor Cassol)













