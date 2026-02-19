Sexta, 20 de Fevereiro de 2026
Forte temporal provoca falta de energia e deixa rastro de destruição em Palmeira das Missões

Defesa Civil foi acionada e prestou atendimento às famílias atingidas na tarde desta quinta-feira (19).

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional
19/02/2026 às 22h48
Forte temporal provoca falta de energia e deixa rastro de destruição em Palmeira das Missões
(Foto: Reprodução / Observador Regional)

Na tarde desta quinta-feira (19), o município de Palmeira das Missões foi atingido por um forte temporal, que causou diversos transtornos à população.

De acordo com informações preliminares, a cidade ficou sem energia elétrica e registrou um significativo rastro de destruição em diferentes pontos.

Equipes da Defesa Civil estiveram nas ruas para prestar auxílio e atendimento às pessoas afetadas pelo temporal.

 

 

