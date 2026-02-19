Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto inclui terapia assistida por animais no SUS

O Projeto de Lei 6319/25 altera a Lei Orgânica da Saúde para incluir a terapia assistida por animais entre os serviços oferecidos pelo Sistema Ún...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
19/02/2026 às 20h57
Projeto inclui terapia assistida por animais no SUS
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 6319/25 altera a Lei Orgânica da Saúde para incluir a terapia assistida por animais entre os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A medida visa promover a recuperação da saúde e auxiliar na superação de barreiras por pessoas com deficiência. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.

De acordo com o texto, a terapia assistida por animais compreende duas modalidades principais. A primeira envolve procedimentos conduzidos por profissionais de saúde, como fisioterapeutas e psicólogos, com a participação de animais. A segunda refere-se à disponibilização de animais de serviço, treinados para auxiliar pessoas em suas necessidades diárias sem supervisão constante, como cães-guia.

Regras e deveres
 A proposta estabelece que a oferta desses serviços dependerá de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que deverão avaliar a eficácia, a segurança e o custo-efetividade dos tratamentos.

Para ter acesso a um animal de serviço financiado pelo SUS, o paciente precisará cumprir requisitos específicos, como:

  • enquadrar-se nas situações previstas pelos protocolos clínicos;
  • assumir a responsabilidade civil pela guarda e bem-estar do animal;
  • garantir cuidados de saúde, incluindo alimentação, vacinação e acompanhamento veterinário; e
  • manter o treinamento do animal.

O projeto também prevê a devolução do animal ao órgão responsável em casos de maus-tratos, incapacidade do animal ou alteração nas condições de saúde do paciente.

Justificativa
 O autor do projeto, deputado Rodrigo de Castro (União-MG), argumenta que, exceto pela equoterapia (terapia com cavalos), o Brasil ainda carece de regulamentação ampla sobre o uso terapêutico de animais. Segundo ele, a presença de animais pode reduzir a ansiedade, facilitar a comunicação e motivar pacientes em tratamentos físicos e psicológicos.

“Os animais não são meros assistentes, mas parceiros fundamentais para a inclusão plena e a participação social”, afirma o deputado.

Próximos passos
 O projeto será analisado de forma conclusiva pelas comissões de Saúde; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Projeto pune com multa estabelecimento que discriminar por gênero ou orientação sexual

Valor da punição pode chegar a R$ 8 milhões; Câmara analisa a proposta

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Projeto proíbe prisão especial para acusados de estupro

O Projeto de Lei 6950/25 proíbe a concessão de prisão especial a pessoas presas por crime de estupro. A medida vale para qualquer modalidade de pri...

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto prevê consultas online de psiquiatria pelo SUS para universitários

A Câmara analisa a proposta

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto reconhece líderes comunitários e cria cadastro nacional

A Câmara analisa a proposta

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto aumenta pena para crime de maus-tratos praticado em escolas

O Projeto de Lei 6767/25 estabelece aumento de pena para o crime de maus-tratos quando for praticado dentro de instituições de ensino. A Câmara dos...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 37°
22° Sensação
1.03 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Economia Há 37 minutos

Alckmin anuncia regulamentação de salvaguardas em acordos comerciais
Política Há 37 minutos

TSE retomará julgamento que pode cassar governador do Rio
Justiça Há 37 minutos

Mendonça decide que ida de Vorcaro ao Senado é facultativa
Esportes Há 1 hora

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às semis do WTA de Dubai
Câmara Há 2 horas

Projeto inclui terapia assistida por animais no SUS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,27%
Euro
R$ 6,13 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 371,826,75 +0,20%
Ibovespa
188,534,42 pts 1.35%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias