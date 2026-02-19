Governador Eduardo Leite inaugura novas etapas da obra do Hospital Geral de Caxias do Sul e entrega novos equipamentos

Na nova etapa, foram entregues serviços fundamentais para integração dos dois prédios e o funcionamento pleno da nova estrutura -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite, acompanhado do vice-governador, Gabriel Souza, e da secretária da Saúde, Arita Bergmann, inaugurou, nesta quinta-feira (19/2), novas etapas da obra no anexo do Hospital Geral de Caxias do Sul, incluindo a nova subestação de energia. Eles ainda realizaram a entrega oficial de novos equipamentos à instituição.

As melhorias integram o investimento total de mais de R$ 40 milhões destinados pelo governo do Estado para ampliar, modernizar e qualificar a estrutura do hospital, referência para mais de 49 municípios da Serra. Do total de recursos, R$ 22 milhões já resultaram em entregas e o restante está em execução. Na ocasião, o governador ainda anunciou mais R$ 6,7 milhões para a ampliação do centro cirúrgico do hospital.

Leite destacou a mudança de patamar da saúde no Estado com a retomada da capacidade de investimento. “Precisamos solenizar momentos como esse para lembrar que não foi fácil chegar até aqui. Assumimos um Estado que não conseguia pagar o básico, que atrasava os repasses da saúde e deixava até mesmo de pagar fornecedores de medicamentos. Hoje, o Estado paga em dia, quitou as dívidas do passado na saúde e ainda é capaz de fazer investimentos que resultam em entregas como essa de hoje. E não é só no Hospital Geral de Caxias do Sul, são 130 hospitais no Estado inteiro que estão recebendo equipamentos de ponta, reformas, novas alas e novos blocos cirúrgicos”, disse o governador.

Nesta nova etapa da obra, concluída em fevereiro de 2026, foram entregues serviços complementares fundamentais para a integração dos dois prédios e o funcionamento pleno da nova estrutura: passarela de interligação entre o prédio principal e o anexo; piso e cobertura entre as edificações; sistema de proteção contra descargas elétricas; adequações de segurança e acessibilidade; e revestimento externo, incluindo pintura e instalação de isopainéis.

“Esse investimento mostra que, quando o Estado planeja, organiza as contas e faz escolhas responsáveis, o resultado chega na ponta. Não é apenas obra ou equipamento. É garantir energia segura, estrutura adequada e condições para que o Hospital Geral salve vidas todos os dias, fortalecendo o trabalho das equipes e dando mais tranquilidade para pacientes e famílias daqui de Caxias e de todas as cidades atendidas pelo hospital, que é referência na região", ressaltou o vice-governador Gabriel Souza.

O novo prédio anexo, inaugurado oficialmente em abril de 2023, representa um avanço importante para a instituição. Com 8.861 metros quadrados, distribuídos em oito andares, a estrutura ampliou a capacidade de 237 para 328 leitos – um incremento de cerca de 40% na oferta de internações.

“Só na saúde de Caxias do Sul, já investimos R$ 54 milhões, sendo que quase 40 milhões foram aqui neste hospital. Estamos numa instituição referência de excelência, orgulho para o Rio Grande. É um hospital 100% SUS que faz a diferença no cuidado dos pacientes e de suas famílias”, afirmou a secretária Arita Bergmann.

"Não é só no Hospital Geral, são 130 hospitais no Estado inteiro que estão recebendo equipamentos de ponta e obras", disse Leite

Passarela e subestação de energia

A passarela liga o prédio principal ao anexo a partir do segundo pavimento, distribuindo-se por cinco níveis. A estrutura facilita o deslocamento de pacientes e profissionais, aumenta a segurança e melhora o fluxo interno entre setores essenciais. O novo prédio anexo está estruturado da seguinte forma:

1º pavimento: recepção, salas de espera e área técnica (lavanderia, costura e vestiários);

2º pavimento: UTI pediátrica e unidade da gestante de alto risco;

3º pavimento: UTI neonatal;

4º pavimento: UTI adulto;

5º e 6º pavimentos: enfermarias, com 57 novos leitos;

7º e 8º pavimentos:áreas administrativas e auditório.





A nova subestação de energia foi construída com investimento de R$ 3,98 milhões. A ampliação da capacidade elétrica era essencial diante do crescimento do hospital, já que a estrutura anterior operava no limite. Com 285 metros quadrados, garante fornecimento de energia estável e contínuo; maior segurança para áreas críticas, como UTIs, bloco cirúrgico e hemodinâmica; redução de custos operacionais com a substituição de geradores antigos; e, autonomia energética superior a 12 horas, com três geradores que possuem uma potência de 750 kVA.

“Essa nova subestação de energia é a primeira obra desse porte em um hospital financiada pelo Programa Avançar, e é uma estrutura essencial para garantir o funcionamento pleno da instituição”, acrescentou a secretária Arita.

Hospital Geral de Caxias do Sul recebeu investimentos no novo centro obstétrico e no serviço de diagnóstico por imagem

Investimentos do Estado na ampliação do Hospital Geral

Obras do prédio anexo: R$ 13.018.886,50

Equipamentos para o anexo: R$ 5 milhões

Nova subestação de energia:R$ 3.981.113,48

Outros investimentos em execução

Além da ampliação do anexo, o Hospital Geral de Caxias do Sul recebe investimentos adicionais do governo do Estado para reformas e aquisição de equipamentos em setores essenciais, como cardiologia, hemodiálise, centro obstétrico e centro de diagnóstico por imagem, que somam R$ 14 milhões.

Centro obstétrico e centro de diagnóstico por imagem – R$ 9,5 milhões

Os dois setores receberam investimento de R$ 9.588.223,35, repassados em junho de 2025. A área total beneficiada soma quase dois mil metros quadrados.



Centro Obstétrico: Novos leitos de observação Áreas de recuperação pós-cirúrgica Consultórios e triagem Adequações para o trabalho de parto Execução atual: 25% (previsão de conclusão no 2º semestre de 2026)



Diagnóstico por Imagem: Reforma da área de ressonância magnética Novas salas de ultrassonografia com acessibilidade Adequações estruturais conforme plano diretor hospitalar Ambientes mais humanizados Execução atual: 50%





Em dezembro, o hospital recebeu mais R$ 4,4 milhões para a aquisição de equipamentos de alta complexidade. Os dois convênios estão em fase de pré-licitação.





O recurso será utilizado para a aquisição de um equipamento moderno de circulação extracorpórea. O aparelho funciona como um “coração artificial” durante cirurgias cardíacas, mantendo a circulação sanguínea e garantindo oxigenação adequada dos órgãos quando é necessário parar ou reduzir a função do coração para a realização do procedimento. O repasse também prevê a modernização da hemodinâmica, permitindo a realização de cateterismos, angioplastias e implantes de marca-passo.





Os recursos serão aplicados na substituição de máquinas antigas por equipamentos com tecnologia avançada de hemodiafiltração, o que permitirá aumentar o número de sessões e proporcionar mais conforto e segurança aos pacientes. O Hospital Geral de Caxias do Sul é um dos poucos que atendem 100% pelo Sistema Único de Saúde e que não reutiliza dialisadores. O dialisador funciona como um filtro artificial que limpa o sangue durante a hemodiálise. Embora muitos serviços reutilizem esse filtro no mesmo paciente após processos de limpeza, o Hospital Geral utiliza um filtro novo a cada sessão, garantindo mais segurança e conforto.



