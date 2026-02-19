Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
Governador Eduardo Leite anuncia obras de duplicação nas rodovias da concessão do Bloco 3

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quinta-feira (19), em evento realizado na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/02/2026 às 18h13
Intervenções incluem 14 obras de resiliência e reforçam mobilidade em regiões afetadas por enchentes -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quinta-feira (19), em evento realizado na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), o início das obras de duplicação do contorno norte de Caxias do Sul, na ERS-122, para as próximas semanas. O trecho duplicado terá 11 quilômetros de extensão.

Conforme Leite, neste ano também está previsto o início das obras de duplicação da RS-453, no trecho entre Farroupilha e Bento Gonçalves. “Além das obras de duplicação que estão previstas na concessão do Bloco 3, teremos 14 obras de resiliência. As encostas próximas às estradas terão contenções. São intervenções necessárias, que não estavam previstas inicialmente no contrato de concessão, e foram inseridas em razão da enchente”, destacou.

O secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, percorreu as estradas do Bloco 3 e vistoriou as obras que estão em andamento, como é o caso da nova ponte sobre o Arroio Tega. “Fizemos concessões para viabilizar obras e fazer investimentos que vão mudar para melhor a vida das pessoas, como é o caso da ponte sobre o Rio Tega, até então um gargalo na região, que deve ser entregue em julho deste ano”, afirmou.

Esta é uma descrição detalhada da imagem para fins de acessibilidade: Visão Geral A imagem apresenta uma vista aérea de grande ângulo (provavelmente capturada por um drone) de uma importante obra de infraestrutura rodoviária. O cenário mostra a construção de novos pilares para uma ponte em meio a um vale de vegetação densa e preservada. A Ponte e a Obra Ponte Existente: Uma longa ponte de concreto cinza atravessa o vale diagonalmente, da esquerda para a direita. Veículos leves podem ser vistos circulando sobre ela. Novas Estruturas: Paralelamente à ponte atual, estão sendo erguidos novos pilares de sustentação em concreto. Atividade de Construção: No topo dos novos pilares, há plataformas de trabalho cercadas por andaimes e formas de madeira. É possível avistar operários em uniformes laranjas trabalhando nessas alturas. Na base da estrutura central, está posicionado um caminhão bomba de concreto branco com braços estendidos. Estruturas metálicas amarelas (provavelmente treliças de lançamento ou guindastes) estão em uso para o posicionamento de vigas na extremidade inferior direita da obra. Preparação do Terreno: Áreas de encosta próximas à cabeceira da ponte exibem terraplanagem e contenções feitas com telas de proteção laranjas. O Entorno Natural Vegetação: O vale é coberto por uma floresta verde exuberante e contínua, que contrasta com o tom cinza das estruturas de concreto. Geografia: O terreno é acidentado, com morros íngremes. Um caminho de terra serpenteia o fundo do vale, próximo ao leito do arroio.

O diretor-presidente da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra as rodovias, Ricardo Peres, comenta a complexidade da intervenção. “Para se ter uma ideia, a estrutura tem 40 metros de altura, cada pilar é da altura de um prédio. Um investimento de R$ 50 milhões somente na ponte. Uma obra complexa que, depois de pronta, vai fazer a diferença para escoar o tráfego da região”, explicou.

Bloco 3

O Bloco 3 compreende 271,5 quilômetros de estradas localizadas na Serra e no Vale do Caí. Fazem parte da concessão as rodovias ERS-122 (km 0 ao km 168), ERS-240 (km 0 ao km 33), RSC-287 (km 0 ao km 21), ERS-446 (km 0 ao km 14), RSC-453 (km 101 ao km 121), BR-470 (km 220 ao km 233).

Texto: Lucas Barroso/Ascom Serg
Edição: Secom

© Divulgação/EBC
