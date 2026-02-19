Governador Eduardo Leite anuncia obras de duplicação nas rodovias da concessão do Bloco 3

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quinta-feira (19), em evento realizado na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), o início das obras de duplicação do contorno norte de Caxias do Sul, na ERS-122, para as próximas semanas. O trecho duplicado terá 11 quilômetros de extensão.

Governador anunciou o início das obras de duplicação do contorno norte de Caxias do Sul, na ERS-122 -Foto: Vitor Rosa/Secom Conforme Leite, neste ano também está previsto o início das obras de duplicação da RS-453, no trecho entre Farroupilha e Bento Gonçalves. “Além das obras de duplicação que estão previstas na concessão do Bloco 3, teremos 14 obras de resiliência. As encostas próximas às estradas terão contenções. São intervenções necessárias, que não estavam previstas inicialmente no contrato de concessão, e foram inseridas em razão da enchente”, destacou.

O secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, percorreu as estradas do Bloco 3 e vistoriou as obras que estão em andamento, como é o caso da nova ponte sobre o Arroio Tega. “Fizemos concessões para viabilizar obras e fazer investimentos que vão mudar para melhor a vida das pessoas, como é o caso da ponte sobre o Rio Tega, até então um gargalo na região, que deve ser entregue em julho deste ano”, afirmou.