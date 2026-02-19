Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
De forma inédita, unidade prisional gaúcha monta mais de 100 motocicletas elétricas em programa que beneficia apenados

De maneira inédita no sistema prisional do Rio Grande do Sul, uma unidade prisional concluiu a montagem de mais de 100 motocicletas elétricas para ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/02/2026 às 17h18

Parceria com iniciativa privada reforça gestão eficiente e oferta de trabalho prisional -Foto: Divulgação Polícia Penal

De maneira inédita no sistema prisional do Rio Grande do Sul, uma unidade prisional concluiu a montagem de mais de 100 motocicletas elétricas para uma empresa do setor. A iniciativa foi desenvolvida no Presídio Regional de Santo Ângelo (PRSA), por meio de termo de cooperação, e finalizada neste mês com a entrega dos veículos. A ação integra a política institucional de qualificação profissional, incentivo à atividade laboral e fortalecimento da reintegração social.

A parceria foi formalizada por meio de um termo de cooperação que regulamenta a atividade laboral com a empresa MTV Mobilidade, de Santa Rosa. Os participantes atuam em jornada de 40 horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira, recebem remuneração de até 75% do salário-mínimo e têm direito à remição de um dia de pena a cada três dias trabalhados, conforme estabelece a Lei de Execução Penal.

Para o secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, trata-se de uma estratégia que beneficia toda a sociedade, pois transforma o período de cumprimento de pena em um tempo produtivo, de aprendizagem e de preparação para o retorno ao convívio social. “Seguiremos investindo em projetos que integrem qualificação profissional, geração de renda e gestão eficiente do sistema penal, consolidando um modelo que alia segurança, desenvolvimento humano e oportunidades.”


Projeto alia segurança, trabalho e reinserção social no sistema prisional gaúcho -Foto: Divulgação Polícia Penal

“Ao oferecer a capacitação e a atuação produtiva dos apenados, fortalecemos os princípios da Lei de Execução Penal, promovendo dignidade, disciplina e perspectivas reais de reinserção social. A parceria com a iniciativa privada evidencia que é possível conciliar segurança, gestão eficiente e oportunidades de desenvolvimento humano, contribuindo para a construção de trajetórias mais autônomas e para a redução da reincidência criminal. A 3ª Delegacia Penitenciária Regional (3ª DPR) permanece comprometida com projetos que ampliem o acesso ao trabalho e consolidem políticas públicas eficazes no âmbito do sistema prisional”, completa a delegada da 3ª DPR, Darlen Bugs.

O projeto teve início com uma capacitação técnica realizada no segundo semestre de 2025, quando aproximadamente 30 apenados do regime fechado participaram de treinamento intensivo, com duração de uma semana, conduzido por profissional habilitado da própria empresa. Concluído o processo de montagem, as motocicletas foram entregues à instituição parceira, já finalizadas e aptas para comercialização.

“Participar da montagem das motocicletas elétricas aqui no presídio tem sido uma experiência transformadora para mim. Além de ocupar o tempo de forma produtiva, estou aprendendo uma profissão e adquirindo prática em um setor que está em crescimento. Isso me dá esperança e confiança para, quando eu estiver em liberdade, buscar uma oportunidade de trabalho na mesma área, com dignidade e autonomia. É uma chance real de recomeçar, levando comigo conhecimento, disciplina e a vontade de construir uma nova trajetória”, conta o apenado Pedro*.

*nome fictício para preservar a identidade do apenado.

Texto: Andréia Moreno/Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
