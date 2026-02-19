Comissão sobre direitos de pessoas com deficiência debate plano de trabalho para 2026; participe

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove na terça-feira (24) seminário para discutir a elaboração do plano de trabalho do colegiado para 2026.

O evento será realizado no plenário 13, às 14 horas.

O debate atende a pedido do presidente da comissão, deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). Segundo ele, o objetivo é identificar as principais demandas na área e orientar as atividades dos parlamentares ao longo do ano.

O encontro reunirá representantes da sociedade civil, entidades públicas e privadas e movimentos sociais.

A comissão é responsável por acompanhar e discutir políticas públicas voltadas à promoção e à defesa dos direitos das pessoas com deficiência.