Comissão debate educação inclusiva para estudantes com deficiência visual; participe

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realiza, nesta terça-feira (24), às 13 horas, audiência pública para discutir as polí...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
19/02/2026 às 17h03

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realiza, nesta terça-feira (24), às 13 horas, audiência pública para discutir as políticas de educação inclusiva voltadas a estudantes com deficiência visual. O debate será no plenário 13.

A audiência será interativa; veja quem foi convidado e envie suas perguntas.

O debate atende a pedido do deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). O objetivo é esclarecer informações recebidas pela comissão sobre dificuldades na disponibilização de livros didáticos em Braille e em outros formatos acessíveis no início do ano letivo de 2026, situação que pode comprometer o direito à aprendizagem de estudantes cegos ou com baixa visão.

O parlamentar ressalta que a matéria possui “elevada relevância constitucional e social”, pois envolve:

  • o direito fundamental à educação;
  • a igualdade de condições de acesso e permanência na escola;
  • as obrigações constitucionais e legais de promoção da educação inclusiva;
  • a Lei Brasileira de Inclusão, que impõe acessibilidade educacional obrigatória.

Rollemberg destaca ainda que a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), do Ministério da Educação, por sua competência institucional, desempenha papel central na formulação, acompanhamento e garantia das políticas de diversidade e inclusão educacional.

