Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado anuncia novos recursos para qualificar Hemocentro Regional de Caxias do Sul

O governo do Estado confirmou, nesta quinta-feira (19/2), novos investimentos para fortalecer o Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs), resp...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/02/2026 às 16h14
Governo do Estado anuncia novos recursos para qualificar Hemocentro Regional de Caxias do Sul
Investimentos garantem modernização, qualificação e continuidade do abastecimento de sangue na região -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado confirmou, nesta quinta-feira (19/2), novos investimentos para fortalecer o Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs), responsável pelo abastecimento de sangue e hemocomponentes de 17 municípios da Serra, Campos de Cima da Serra e parte da região dos Vinhedos. Os anúncios foram feitos durante visita da titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann.

A partir da Portaria SES 28/2026, publicada em janeiro, o Estado autorizou a transferência de recursos ao município de Caxias do Sul para manter o pleno funcionamento do Hemocs. Em 13 de fevereiro foi paga uma parcela de R$ 200 mil, que será complementada pelo repasse mensal de R$ 343,1 mil.

“É uma alegria estar hoje aqui em Caxias formalizando a presença do Estado neste Hemocentro tão importante para a região. Estamos selando uma parceria para qualificar e ampliar o atendimento, aumentando as doações. Um doador pode salvar quatro vidas, a solidariedade salva vidas”, destacou Arita.

Os recursos serão usados exclusivamente para custear atividades essenciais, como:

  • manutenção das equipes técnicas e laboratoriais;
  • processamento e distribuição de sangue e hemocomponentes;
  • ações de incentivo à doação de sangue e de medula óssea;
  • capacitação dos profissionais da rede de hemoterapia;
  • cumprimento de normas sanitárias e envio de relatórios ao Estado.

Serviço essencial para a saúde da região

O Hemocs é responsável por todo o ciclo do sangue – coleta, armazenamento e distribuição – e atende hospitais que realizam cirurgias, atendimentos de urgência, transplantes, tratamentos oncológicos, além de outras terapias que dependem de sangue seguro.

Entre os 17 municípios atendidos estão Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Gramado, Vacaria, Flores da Cunha e Nova Prata. Os quatro hospitais de Caxias do Sul (Geral, Pompeia, Tacchini e Virvi Ramos), por exemplo, dependem diretamente do fornecimento realizado pela unidade. Sem o hemocentro, diversos procedimentos médicos poderiam ser comprometidos.

“Hoje podemos celebrar o fato de que oito hemocentros do Estado, inclusive os de gestão municipal, recebem recursos do governo do Estado para a sua manutenção. Com muito orgulho, agora investimos em toda a rede de hemocentros do RS”, acrescentou a secretária.

Novo equipamento para modernizar o processamento do sangue

Durante a cerimônia, também foi anunciado o investimento de R$ 364,5 mil para a compra de uma centrífuga refrigerada de solo, usada para separar hemácias, plaquetas e plasma nas bolsas de sangue. O novo aparelho substituirá o modelo atual, trazendo mais eficiência e precisão ao processamento.

“O custo para manter o Hemocs é alto e, para nossa felicidade, agora o Estado nos ajuda com recursos, além de uma centrífuga. Vamos conseguir ampliar a captação de sangue em toda a região”, frisou o secretário de Saúde de Caxias do Sul, Rafael Bueno.

Ele ainda destacou os outros investimentos do governo estadual no município, como os que foram realizados no Hospital Geral, no Programa Saúde 60+, e na abertura de ambulatórios de especialidades na região, o que desafoga a rede de saúde do município. “Hoje celebramos essas conquistas. Sou muito grato ao que o Estado tem feito por Caxias”, concluiu.

Integração com o Hemocentro do Estado

Além dos recursos, foi firmado um termo de cooperação entre o Hemocentro do Rio Grande do Sul (Hemorgs) e o Hemocs. A partir de março, alguns exames de sorologia e imunopatologia passarão a ser centralizados em Porto Alegre.

Esses exames são feitos a partir de pequenas amostras de cada doação, mesmo no caso de doadores recorrentes, para garantir a segurança total do sangue distribuído. A cooperação busca otimizar recursos, padronizar procedimentos, aumentar a eficiência dos exames e reduzir atividades duplicadas na rede estadual.

Mesmo com a mudança, permanecem em Caxias do Sul as etapas de coleta, processamento inicial, separação, armazenamento e distribuição das bolsas de sangue.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem do Freepik
Saúde Há 3 horas

Saúde capilar integra ciência, diagnóstico e tratamento

Avanços da tricologia e da dermatologia ampliam a compreensão sobre alopecias, orientam o diagnóstico precoce e definem estratégias clínicas e cirú...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 6 horas

Rio registra cinco atendimentos por hora devido ao calor no carnaval

Realengo, Botafogo e Irajá lideraram os atendimentos

 -
Saúde Há 6 horas

Gabriel Souza cumpre agenda no norte do Estado e inaugura maternidade em Passo Fundo e UTI em Marau, na sexta (20)

O vice-governador Gabriel Souza cumpre agenda de compromissos no norte do Estado, onde inaugura, na sexta-feira (20/2), às 9h, em Passo Fundo, a no...

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Há 7 horas

Anvisa aprova novo medicamento para tratar fenilcetonúria

Doença é causada por deficiência da enzima hepática

 (Foto: ASCOM Tenente Portela)
Saúde Pública Há 7 horas

Saúde mantém mobilização permanente e intensifica prevenção contra a dengue em Tenente Portela

Trabalho iniciado em novembro inclui visitas domiciliares e eliminação de focos do mosquito

Tenente Portela, RS
36°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 37°
37° Sensação
3.72 km/h Vento
32% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Corpora cria biblioteca com mais de 30 instrumentos de psicologia em um só lugar
Sistema prisional Há 12 minutos

De forma inédita, unidade prisional gaúcha monta mais de 100 motocicletas elétricas em programa que beneficia apenados
Câmara Há 12 minutos

Projeto cria plataforma digital pública para receber denúncias de crimes ambientais
Câmara Há 12 minutos

Comissão sobre direitos de pessoas com deficiência debate plano de trabalho para 2026; participe
Tecnologia Há 27 minutos

Telefónica e Mavenir Fecham Parceria Estratégica para Acelerar Inovação de IA em Telecomunicações

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 -0,25%
Euro
R$ 6,15 -0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 370,546,15 +0,87%
Ibovespa
187,970,63 pts 1.05%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias