Celesc lança pagamento de fatura com cartão no App e na Agência Web, com parcelamento em até 21 vezes

Foto: Divulgação/CelescA Celesc deu mais um passo decisivo na sua transformação digital. Agora os clientes podem pagar suas faturas de energia com ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
19/02/2026 às 15h24
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Celesc

A Celesc deu mais um passo decisivo na sua transformação digital. Agora os clientes podem pagar suas faturas de energia com cartão de crédito, com parcelamento em até 21 vezes sem entrada, diretamente pelo Aplicativo Celesc e pela Agência Web. A novidade amplia a autonomia do consumidor e consolida o projeto, iniciado com o pagamento via atendentes e totens instalados nas lojas e em locais públicos.

Com a nova funcionalidade, os clientes passam a resolver praticamente todos os serviços sem sair de casa: emitir segunda via, solicitar nova ligação, pedir religação, trocar titularidade, parcelar débitos, informar falta de energia e, agora, pagar a conta de luz – inclusive parcelada – com cartão, tudo de forma simples, rápida e segura. “É mais comodidade, mais inovação e mais respeito ao tempo das pessoas”, observa o presidente Tarcísio Rosa.

A ampliação dos serviços digitais também fortalece a gestão financeira e operacional da Empresa. O Diretor Financeiro, Júlio Pungan, destaca que “Ganha o cliente, que tem mais praticidade, e ganha a empresa, que otimiza processos e reduz custos operacionais. É um benefício mútuo que reforça nossa responsabilidade financeira e compromisso com a eficiência”.

Para o Diretor Comercial, Vitor Lopes Guimarães, a novidade reflete um diálogo constante com os consumidores: “A Celesc está cada vez mais próxima dos seus clientes. Levamos serviços digitais para onde as pessoas estão e ouvimos as suas necessidades. Essa nova etapa no aplicativo e na Agência Web nos coloca na vanguarda entre as distribuidoras brasileiras”.

A nova funcionalidade já está disponível para todos os clientes Celesc. Para utilizá-la, basta baixar gratuitamente o aplicativo nas lojas virtuais ou acessar a Agência Web no site da Companhia.

Mesmos serviços no App e na Agência Web

O Aplicativo Celesc (Android e iOS) – gratuito para download – e a Agência Web (www.celesc.com.br) oferecem diversos serviços, permitindo que o cliente escolha o canal mais conveniente, no celular ou no computador. Entre eles:

  • Pagamento com cartão de crédito, com parcelamento em até 21 vezes sem entrada
  • Emissão da segunda via da fatura
  • Troca de titularidade
  • Solicitação de nova ligação
  • Religação de energia
  • Atualização cadastral
  • Parcelamento de débitos
  • Informar falta de luz

WhatsApp para segunda via em segundos

Para quem busca agilidade máxima, o WhatsApp oficial da Celesc (48 99860-0067) permite emitir a segunda via da fatura em poucos cliques. É um dos serviços mais procurados nas lojas físicas, e que está disponível diretamente no celular.

Serviço – Canais de Atendimento da Celesc

  • Aplicativo Celesc –Android e iOS (download gratuito)
  • Agência Web –www.celesc.com.br
  • WhatsApp –(48) 99860-0067 (segunda via da fatura)
  • Totens de autoatendimento –disponíveis nas lojas da Celesc e em locais de grande circulação, com serviços de pagamento de fatura com cartão e PIX, emissão de segunda via e religação.
