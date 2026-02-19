Serpente é encontrada dentro do motor de carro em posto de combustíveis

Casos pouco comuns envolvendo serpentes têm chamado atenção na região nos últimos dias. Na quarta-feira (18), um fato surpreendente foi registrado em Santo Augusto.

Uma empresária dirigiu-se a um posto de combustíveis para encher o tanque e, seguindo o hábito, solicitou ao atendente que verificasse os reservatórios de água e o nível do óleo do automóvel.

Ao erguer o capô, o trabalhador se deparou com uma situação inesperada: uma cobra estava escondida na parte interna do motor.

De acordo com relatos, o frentista quase foi atingido pelo bote do animal. A serpente foi retirada do compartimento com segurança, encerrando o episódio que provocou grande susto no local.

