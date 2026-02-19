Gabriel Souza cumpre agenda no norte do Estado e inaugura maternidade em Passo Fundo e UTI em Marau, na sexta (20)

O vice-governador Gabriel Souza cumpre agenda de compromissos no norte do Estado, onde inaugura, na sexta-feira (20/2), às 9h, em Passo Fundo, a nova maternidade do Hospital de Clínicas, reformada com recursos do Programa Avançar Mais na Saúde. Na sequência, Gabriel segue para o Hospital São Vicente de Paulo, onde participa de ato para entrega de equipamentos hospitalares.
À tarde, o vice-governador estará em Marau, onde inaugura a nova unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Cristo Redentor, que também recebeu investimentos do Avançar Mais na Saúde. Em seguida, Gabriel Souza inaugura o novo centro de atendimento em saúde (CAS) do TEAcolhe, programa estadual para cuidado especializado das pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e seus familiares. A secretária da Saúde (SES), Arita Bergmann, acompanhará o vice-governador nas atividades.
Aviso de pauta
O quê:inauguração da nova maternidade do Hospital de Clínicas de Passo Fundo
Quando:sexta-feira (20/2), às 9h
Onde:Hospital de Clínicas (Rua Tiradentes, 295, Centro)
O quê:entrega de equipamentos para o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo
Quando:sexta-feira (20/2), às 10h30
Onde:Hospital São Vicente de Paulo (Rua 15 de Novembro, 485)
O quê:inauguração da nova UTI adulto do Hospital Cristo Redentor, em Marau
Quando:sexta-feira (20/2), às 14h
Onde:Hospital Cristo Redentor (Rua Bento Gonçalves, 10)
O quê:inauguração do CAS TEAcolhe, na Apae de Marau
Quando:sexta-feira (20/2), às 15h30
Onde:Apae (Rua José Primo Bernardi, 989)