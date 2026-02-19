Gabriel Souza cumpre agenda no norte do Estado e inaugura maternidade em Passo Fundo e UTI em Marau, na sexta (20)

O vice-governador Gabriel Souza cumpre agenda de compromissos no norte do Estado, onde inaugura, na sexta-feira (20/2), às 9h, em Passo Fundo, a nova maternidade do Hospital de Clínicas, reformada com recursos do Programa Avançar Mais na Saúde. Na sequência, Gabriel segue para o Hospital São Vicente de Paulo, onde participa de ato para entrega de equipamentos hospitalares.

À tarde, o vice-governador estará em Marau, onde inaugura a nova unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital Cristo Redentor, que também recebeu investimentos do Avançar Mais na Saúde. Em seguida, Gabriel Souza inaugura o novo centro de atendimento em saúde (CAS) do TEAcolhe, programa estadual para cuidado especializado das pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e seus familiares. A secretária da Saúde (SES), Arita Bergmann, acompanhará o vice-governador nas atividades.

Aviso de pauta

O quê:inauguração da nova maternidade do Hospital de Clínicas de Passo Fundo

Quando:sexta-feira (20/2), às 9h

Onde:Hospital de Clínicas (Rua Tiradentes, 295, Centro)

O quê:entrega de equipamentos para o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo

Quando:sexta-feira (20/2), às 10h30

Onde:Hospital São Vicente de Paulo (Rua 15 de Novembro, 485)

O quê:inauguração da nova UTI adulto do Hospital Cristo Redentor, em Marau

Quando:sexta-feira (20/2), às 14h

Onde:Hospital Cristo Redentor (Rua Bento Gonçalves, 10)

O quê:inauguração do CAS TEAcolhe, na Apae de Marau

Quando:sexta-feira (20/2), às 15h30

Onde:Apae (Rua José Primo Bernardi, 989)