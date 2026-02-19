Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela, RS
Monitoramento por tornozeleiras eletrônicas registra 100% de eficácia contra feminicídios no RS

Nenhuma mulher assistida pelo sistema perdeu a vida desde a implantação da iniciativa em 2023

Por: Andre Eberhardt Fonte: LA+
19/02/2026 às 11h06

(Foto: Júlio Souza / Ascom SSP)

O programa de monitoramento de agressores no Rio Grande do Sul alcançou uma marca histórica de preservação da vida. Segundo dados da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher (Dipam), nenhuma mulher assistida pelo sistema perdeu a vida desde a implantação da iniciativa em 2023. Até o dia 17 de fevereiro, o estado contabiliza 892 agressores monitorados por tornozeleiras e 869 mulheres plenamente protegidas pelo kit de rastreamento, com atuação estendida a 157 cidades gaúchas.

O sistema opera por meio de um mecanismo de duplo monitoramento: o agressor utiliza a tornozeleira eletrônica, enquanto a vítima recebe um celular configurado exclusivamente para o programa. O dispositivo detecta a aproximação do monitorado e emite um alerta caso a distância de segurança seja violada.

Simultaneamente, uma central policial é acionada para deslocar viaturas ao local. O celular da vítima conta ainda com um botão de pânico, garantindo uma camada adicional de resposta imediata em situações de risco.

Desafios operacionais e a importância da denúncia formal

Apesar do sucesso do monitoramento, as autoridades alertam para a baixa adesão a mecanismos de proteção por parte de vítimas fatais. Dados de 2025 indicam que, das 80 vítimas de feminicídio no estado, apenas 5% possuíam Medida Protetiva de Urgência (MPU), enquanto 75% não tinham qualquer registro policial anterior contra o agressor.

De acordo com o Ministério Público gaúcho, a violência contra a mulher representa mais de 50% dos processos, o que torna inviável a instalação do equipamento em todos os casos.

A utilização da tornozeleira depende de determinação judicial, podendo ser solicitada pela Polícia Civil ou pelo Ministério Público em cenários de risco iminente. Para a promotoria, o fortalecimento do programa passa pela desburocratização de processos e pelo aprimoramento da logística de comunicação entre os agentes da Justiça. 




