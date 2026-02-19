Previsão do tempo: calor e sol para Tenente Portela e Região Celeiro

Em Tenente Portela e na Região Celeiro, a previsão do tempo para a tarde desta quinta-feira (19 de fevereiro) aponta predomínio de sol e poucas nuvens, com clima quente e sensação térmica elevada no período da tarde. As temperaturas devem variar em torno dos 33 °C, com baixa possibilidade de chuva ao longo da tarde, permanecendo estável e com tempo firme para atividades ao ar livre.

Já para a sexta-feira (20 de fevereiro), a expectativa é de mistura de sol e nuvens durante a tarde, com máximas próximas dos 33 °C, mantendo o clima quente e agradável na maior parte do dia. Há uma leve chance de instabilidade isolada, mas as condições gerais permanecem favoráveis ao tempo firme e sem chuva significativa.

O período da manhã em ambos os dias deve começar com céu claro ou parcialmente nublado, com temperaturas amenas e aumento gradual do calor até o meio da tarde. À noite, o tempo segue estável, com mínimas em torno dos 22 °C, proporcionando noites agradáveis para a população.







