Saúde mantém mobilização permanente e intensifica prevenção contra a dengue em Tenente Portela

A Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela realiza, de forma contínua, ações de prevenção à dengue em todo o perímetro urbano do município. O trabalho teve início em novembro do ano passado e segue com atividades semanais voltadas à vigilância, orientação da população e eliminação de possíveis criadouros do mosquito transmissor.

As equipes atuam por meio de visitas domiciliares, inspeções em áreas residenciais, identificação e eliminação de focos, além da aplicação de produto com ação preventiva. As ações envolvem agentes comunitários de saúde, profissionais de saneamento e equipes de endemias, com monitoramento permanente das áreas atendidas.

De acordo com a Secretaria, o município não registra casos confirmados da doença até o momento. Mesmo sem confirmações, as atividades foram mantidas e intensificadas como medida preventiva para evitar a proliferação do mosquito.

O órgão também reforça a necessidade de participação da comunidade no enfrentamento à dengue. Entre as orientações estão a eliminação de recipientes que acumulem água, a limpeza regular de pátios e a atenção a locais que possam servir de criadouro.

As ações seguem com planejamento e acompanhamento técnico, com foco na prevenção e no controle da doença no município.