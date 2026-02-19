Tiroteio no centro do Rio deixa um morto e criança baleada

Tiroteio na Rua Frei Caneca, no centro do Rio de Janeiro, em um dos acessos à comunidade do Morro da Mineira, na noite desta quarta-feira (18), deixou três baleados, entre elas uma criança, e um morto, Marcos Vinícius Gomes Marinho.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Central da Polícia Militar e ao Hospital Souza Aguiar e o policiamento foi reforçado na região.

De acordo com a Polícia Civil, o caso inicialmente foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova), mas após a confirmação da morte, foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.