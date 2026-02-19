Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
20°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tiroteio no centro do Rio deixa um morto e criança baleada

Policiamento foi reforçado na região

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/02/2026 às 09h36

Tiroteio na Rua Frei Caneca, no centro do Rio de Janeiro, em um dos acessos à comunidade do Morro da Mineira, na noite desta quarta-feira (18), deixou três baleados, entre elas uma criança, e um morto, Marcos Vinícius Gomes Marinho.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Central da Polícia Militar e ao Hospital Souza Aguiar e o policiamento foi reforçado na região.

De acordo com a Polícia Civil, o caso inicialmente foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova), mas após a confirmação da morte, foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 30 minutos

Ideval Anselmo, ícone do carnaval paulista, morre aos 85 anos

Velório do compositor será hoje no Cemitério da Vila Nova Cachoeirinha

 (Foto: Júlio Souza / Ascom SSP)
Rio Grande do Sul Há 41 minutos

Monitoramento por tornozeleiras eletrônicas registra 100% de eficácia contra feminicídios no RS

Nenhuma mulher assistida pelo sistema perdeu a vida desde a implantação da iniciativa em 2023

 (Foto: Arte Sistema Província)
Tempo Há 1 hora

Previsão do tempo: calor e sol para Tenente Portela e Região Celeiro

Temperaturas devem chegar aos 33 °C, com baixa probabilidade de chuva até sexta-feira

 (Foto: Screenshot)
Incêndio Há 4 horas

Princípio de incêndio em Farmácia em Miraguaí

O estabelecimento comercial estava fechado no momento do sinistro que foi contido pela ação de populares.

 Instituto Cristávão Mendoza, uma das escolas públicas mais tradicionais da Serra, está recebendo ampla recuperação da estrutura -Foto: Matheus Gaglietti de Candido/SOP
Obras Há 5 horas

Governador Eduardo Leite abre ano letivo vistoriando obras no Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul

O governador Eduardo Leite participa, na manhã desta quinta-feira (19/2), da abertura do ano letivo de 2026 no Instituto Estadual de Educação (IEE)...

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 20° Máx. 37°
34° Sensação
2.21 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h21 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
35° 18°
Domingo
23° 19°
Segunda
25° 18°
Terça
29° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 11 minutos

Projeto isenta desempregados e pessoas de baixa renda de taxa em concursos públicos
Economia Há 11 minutos

Prévia do PIB aponta crescimento de 2,5% da economia em 2025
Câmara Há 11 minutos

Projeto cria política nacional para incentivar hortas em áreas urbanas
Produção Leiteira Há 24 minutos

Com calor intenso e pouca chuva, produção de leite registra queda no norte do RS
Geral Há 26 minutos

Ideval Anselmo, ícone do carnaval paulista, morre aos 85 anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,34%
Euro
R$ 6,13 -0,68%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 365,162,98 -0,50%
Ibovespa
186,333,38 pts 0.17%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias