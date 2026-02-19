Princípio de incêndio em Farmácia em Miraguaí

Ninguém ficou ferido e as causas do sinistro deverão ser apuradas.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela atendeu a ocorrência e fez o rescaldo com a retirada de equipamentos de computação, provável causa do princípio de incêndio.

O estabelecimento comercial estava fechado no momento do sinistro que foi contido pela ação de populares.

Por volta das 20h30 desta quarta-feira (18), ocorreu um princípio de incêndio na farmácia Agafarma localizada em frente a praça no centro da cidade de Miraguai.

