Princípio de incêndio em Farmácia em Miraguaí

O estabelecimento comercial estava fechado no momento do sinistro que foi contido pela ação de populares.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com informações Rádio Planeta
19/02/2026 às 07h35
(Foto: Screenshot)
Por volta das 20h30 desta quarta-feira (18), ocorreu um princípio de incêndio na farmácia Agafarma localizada em frente a praça no centro da cidade de Miraguai.
 
O estabelecimento comercial estava fechado no momento do sinistro que foi contido pela ação de populares.
 
O Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela atendeu a ocorrência e fez o rescaldo com a retirada de equipamentos de computação, provável causa do princípio de incêndio.
 
Ninguém ficou ferido e as causas do sinistro deverão ser apuradas.
 
 
 
DENGUE
