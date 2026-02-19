Quinta, 19 de Fevereiro de 2026
Governador Eduardo Leite abre ano letivo vistoriando obras no Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul

O governador Eduardo Leite participa, na manhã desta quinta-feira (19/2), da abertura do ano letivo de 2026 no Instituto Estadual de Educação (IEE)...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
19/02/2026 às 07h06
Instituto Cristávão Mendoza, uma das escolas públicas mais tradicionais da Serra, está recebendo ampla recuperação da estrutura -Foto: Matheus Gaglietti de Candido/SOP

O governador Eduardo Leite participa, na manhã desta quinta-feira (19/2), da abertura do ano letivo de 2026 no Instituto Estadual de Educação (IEE) Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul. O ato marca um momento histórico para a instituição, que, pela primeira vez em quase 96 anos, passa por uma ampla obra de recuperação. O evento também contará com a presença do vice-governador Gabriel Souza e das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel Teixeira.

Fachada lateral do auditório da escola Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul.
Fachada lateral do auditório da escola Cristóvão de Mendoza recebeu novo padrão de cores -Foto: Joel Vargas da Silva/SOP

O Cristóvão é uma das escolas públicas mais tradicionais da região da Serra e atende 940 alunos. Com investimento total de R$ 30 milhões, a reforma, iniciada em 2024, é um dos maiores projetos do governo do Estado de recuperação de infraestrutura escolar. Foram finalizadas a reconstrução de um muro de contenção, a recuperação do ginásio, do auditório e do bloco A e a construção de um novo refeitório. Seguem em execução a recuperação dos blocos B e C, com previsão de conclusão para o segundo semestre de 2026.

Outras entregas marcam abertura do ano letivo

O governador está percorrendo várias escolas estaduais na volta às aulas, em uma maratona para marcar o início do ano letivo de 2026 e mostrar a transformação implementada na Rede Estadual, que está chegando a mil obras concluídas em instituições de ensino em suas duas gestões, desde 2019. Na quarta-feira (18/2), Leite participou de atos no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil, em Pelotas, e na Escola Estadual de Ensino Médio José Mânica, em Santa Cruz do Sul. E, na sexta-feira (20/2), estará na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Augusto Meyer, em São Leopoldo.

IEE Cristóvão de Mendoza é uma das escolas públicas mais tradicionais da Serra e atende 940 alunos -Foto: Matheus Gaglietti de Candido/SOP
IEE Cristóvão de Mendoza é uma das escolas públicas mais tradicionais da Serra e atende 940 alunos -Foto: Matheus Gaglietti de Candido/SOP

Obra no IEE Cristóvão de Mendoza

Obra em andamento no IE Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul.
É a primeira vez em quase 96 anos de história que instituição recebe uma ampla reforma -Foto: Matheus Gaglietti de Candido/SOP

  • Investimento previsto: R$ 30 milhões

    • Concluídas: R$ 12,4 milhões

    • Em execução: R$ 17,3 milhões

    • Reajustes: R$ 362,2 mil

  • Etapa em execução

    • Recuperação dos blocos B e C

  • Etapas concluídas

    • Reconstrução de um muro de contenção;

    • Recuperação do ginásio, do auditório, do bloco A e do refeitório

Ginásio do IE Cristóvão de Mendoza

Corredor do IE Cristóvão de Mendoza.

Obras no IE Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul.

Fachada do IE Cristóvão de Mendoza.

Foto aérea do ginásio da escola Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul.

Auditório do IE Cristóvão de Mendoza

(Foto: Screenshot)
