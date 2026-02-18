Parceria entre governo do Estado e iniciativa privada viabiliza pavimentação em Cerro Largo

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Logística e Transportes (Selt), assinou na quarta-feira (18/2) a ordem de início das obras de pavimentação asfáltica da Rua Serro Azul – principal via de acesso do município de Cerro Largo à BR-392. O investimento previsto para a obra é de R$ 4 milhões. O recurso integra o Programa de Incentivo ao Acesso Asfáltico (Piaa), iniciativa do governo Leite que busca fortalecer a malha viária a partir de parcerias com a iniciativa privada.

Para a obra em Cerro Largo, os recursos serão disponibilizados por meio de um mecanismo específico: a empresa Lojas Becker Ltda financiará o serviço com abatimento de até 5% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) devido, relativo ao ano anterior, e a empresa R. Schaeffer Construções Ltda executará a obra. Esse modelo permite a execução de obras essenciais sem onerar o Tesouro do Estado, direcionando parte do imposto das empresas para investimentos em infraestrutura.

Obra irá proporcionar maior segurança à população e mais eficiência no escoamento da produção agrícola regional -Foto: Fabrício Santos/Ascom Selt

"A pavimentação da Rua Serro Azul vai proporcionar melhores condições de tráfego, maior segurança à população e mais eficiência no escoamento da produção agrícola e industrial da região Noroeste", destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. "É uma das principais conexões locais com a BR-392, o que vai facilitar o acesso a centros urbanos maiores e impulsionará o desenvolvimento econômico de Cerro Largo", acrescentou.

A obra tem prazo de conclusão estimado em seis meses. As empresas parceiras foram autorizadas a realizar os serviços mediante aprovação e supervisão técnica do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). "Essa pavimentação vai transformar uma via crítica para o escoamento da produção de Cerro Largo, conectando-a de forma mais segura e eficiente à BR-392. Com isso, garantiremos uma via com durabilidade e benefícios de longo prazo para a comunidade regional", detalhou o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.

O diretor-presidente das Lojas Becker, Eleonor Becker, agradeceu o empenho do Estado e afirmou que pretende estender a parceria. "Ficamos felizes que o ICMS gerado por nossa empresa está trazendo resultados para a população. Essa obra é muito importante para nós e será a primeira. Pretendemos propor outras que certamente beneficiarão toda a nossa comunidade", antecipou.