Quarta, 18 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Familiares de presos políticos fazem greve de fome em Caracas

Desde sábado sem comer, mulheres pedem libertação de parentes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/02/2026 às 11h06

Um grupo de mulheres familiares de presos políticos venezuelanos completou 96 horas em greve de fome, nos arredores de uma unidade policial em Caracas, para exigir a libertação dos detidos.

Das dez mulheres que iniciaram a greve de fome às 6h de sábado (14), uma desmaiou na segunda-feira e foi levada para um hospital de táxi devido à falta de ambulâncias disponíveis, disse à agência de notícias EFE o ativista Diego Casanova, membro da Organização não-governamental (ONG) Comitê pela Liberdade dos Presos Políticos.

Na rede social X, a ONG alertou que "a indiferença e a falta de respostas do Estado continuam a colocar em grave risco a vida e a integridade destas mulheres e dos presos políticos que também mantêm a greve de fome" dentro da delegacia da Polícia Nacional Bolivariana, conhecida como Zona 7.

Este grupo de detidos iniciou a greve na sexta-feira (13) e já estão "há mais de 120 horas nesta medida extrema de protesto", divulgou a ONG que, na segunda-feira, denunciou que os policiais impediram a entrada de soro para os presos sem darem qualquer explicação.

No local, há um pequeno quadro com informações sobre a greve das mulheres, como o tempo decorrido, e uma faixa grande onde se lê "Liberdade para todos".

As manifestantes, com idades entre os 23 e 46 anos, permanecem deitadas sobre colchões.

A ONG explicou que a greve está sendo realizada por causa "do descumprimento" do presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, que em 6 de fevereiro prometeu a libertação de "todos" assim que a lei de anistia fosse aprovada, algo que estimou que ocorreria "o mais tardar" na sexta-feira.

No sábado, 17 detidos foram libertados na Zona 7, informou o presidente do parlamento.

O processo de libertação e a discussão sobre uma anistia ocorrem em um "novo momento político" anunciado pela presidente, Delcy Rodríguez, que assumiu o cargo depois que os Estados Unidos sequestraram o presidente Nicolás Maduro em uma operação militar em Caracas, em janeiro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 14 minutos

Lula chega à Índia e primeiro compromisso é cúpula sobre IA

Presiente deve discursar durante a plenária de alto nível

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Internacional Há 5 horas

Embaixador de Cuba chama de genocídio medidas de Trump sobre petróleo

Representante do governo cubano criticou endurecimento do bloqueio

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 1 dia

Presidente Lula visita a Índia a partir desta quarta-feira (18)

Lideranças debaterão multilateralismo e reforma da governança global
Internacional Há 4 dias

Pegadas de dinossauros são achadas próximas dos Jogos de Inverno

Algumas têm até 40 cm de largura e apresentam marcas de garra
Internacional Há 6 dias

Itamaraty detalha viagem de Lula à Índia e à Coreia do Sul

Visitas de Estado ocorrerão entre 17 e 24 de fevereiro

Tenente Portela, RS
34°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 36°
35° Sensação
2.93 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
39° 20°
Sexta
37° 20°
Sábado
31° 20°
Domingo
26° 19°
Segunda
26° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 8 minutos

Lula chega à Índia e primeiro compromisso é cúpula sobre IA
Geral Há 9 minutos

CNU 2025: resultados serão disponibilizados hoje à tarde
Geral Há 9 minutos

Rio atende 2.843 pacientes no Sambódromo e 694 nos blocos de rua
Agricultura Há 40 minutos

Governador anuncia R$ 137,8 milhões para o Terra Boa 2026 e entrega obras de infraestrutura no Itaipu Rural Show em Pinhalzinho
Educação Há 40 minutos

Em Pelotas, governador Eduardo Leite abre ano letivo de 2026 e entrega reforma do Instituto Assis Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,38%
Euro
R$ 6,18 -0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 372,023,29 -0,65%
Ibovespa
186,754,48 pts 0.16%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias