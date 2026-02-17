Governo do Estado leva ações de educação ambiental a Tramandaí na Operação Verão Total

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), promove, de 19 a 22 de fevereiro, uma série de atividades de educação ambiental em Tramandaí, no Litoral Norte. A iniciativa marca o encerramento da participação da pasta na Operação Verão Total e busca sensibilizar veranistas e moradores sobre a importância da preservação ambiental.

A programação será realizada na Praça General Müller, esquina com a Avenida da Igreja e a Beira-Mar. As atividades ocorrem na quinta, sexta e sábado, das 14h às 18h30, e no domingo, das 9h às 12h. Entre as atividades destacam-se visitas guiadas à unidade de conservação (UC).

Com oficinas “Crie e Brinque”, com jogos educativos com foco em biodiversidade, conservação, saneamento e sensibilização ambiental, a ação também contará com a distribuição de mudas nativas. Espécies como pitangueira, araçá-amarelo e palmeira-juçara estão entre as plantas que serão disponibilizadas ao público.

A iniciativa tem como objetivo sensibilizar a população e reforçar práticas de preservação ambiental no Litoral gaúcho. A ação é realizada em parceria com a Secretaria do Esporte e Lazer (Sel), que desenvolve uma programação integrada com práticas esportivas e oficinas recreativas para diferentes faixas etárias.

Visitas guiadas à unidade de conservação

Durante a programação, a Sema oferecerá transporte gratuito, na quinta-feira (19/2), sexta (20/2) e sábado (21/2), sempre às 14h, para visitas guiadas à UC Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) do Litoral Norte, localizada em Tramandaí. Os interessados devem realizar agendamento prévio pelo formulário .

No local, os veranistas poderão percorrer a Trilha do Horto, com extensão de 1,1 km e duração média de 50 minutos. Ao longo do trajeto, são apresentadas informações sobre as características do ecossistema costeiro, fauna, flora e a importância da conservação ambiental.

A Arie do Litoral Norte, administrada pela Sema, possui 45,7 hectares de área e integra a Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí, um dos sistemas ambientais mais relevantes do litoral gaúcho. A UC tem como finalidade proteger ecossistemas e espécies raras ou ameaçadas, além de fomentar a pesquisa científica, a educação ambiental e o turismo ecológico.

Ações incentivam práticas sustentáveis e aproximam veranistas da natureza -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

Operação Verão Total

A atividade em Tramandaí encerra o conjunto de ações desenvolvidas pela Sema na Operação Verão Total. A iniciativa é coordenada pelo governo do Estado e reúne 39 órgãos e entidades do Executivo estadual para reforçar a prestação de serviços públicos durante a temporada de veraneio. Com foco na conscientização e no estímulo a atitudes responsáveis, a participação da Sema na operação prioriza atividades educativas e de sensibilização ambiental no Litoral Norte.

Atividades anteriores:

Em Torres, veranistas conheceram a trilha do Morro de Itapeva e receberam informações sobre os diferentes ecossistemas -Foto: Igor de Almeida/Ascom Sema

Serviço

O quê: ações da Sema na Operação Verão Total em Tramandaí

Quando:de 19 a 22 de fevereiro (quinta, sexta e sábado, das 14h às 18h30; domingo, das 9h às 12h. Saída do transporte para a Trilha: 19 a 21/02, às 14h)

Onde: Praça General Müller (esquina com a Avenida da Igreja e a Beira-Mar – Tramandaí)



