Saúde em obras: Em Blumenau, construção da nova torre do Hospital Santo Antônio entra em nova etapa

Fotos: Comunicação Hospital Santo Antônio

Em Blumenau, os trabalhos na nova torre do Hospital Santo Antônio avançam diariamente. A expansão da unidade, referência para Santa Catarina, concluiu recentemente a fase de demolições. O empreendimento contará com investimento de R$ 98 milhões do Governo do Estado e representa um dos maiores aportes em infraestrutura da história do hospital.

“Essa é uma importante obra que agora sai do papel e começa a se tornar realidade. É significativa não apenas para Blumenau, mas para toda a região atendida por esse hospital, com mais capacidade e melhores condições de atendimento”, declarou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Com a finalização dessa etapa, a obra segue para o início do estaqueamento, fase em que são executadas as fundações que darão sustentação à nova estrutura. A ampliação irá incorporar mais de 11 mil metros quadrados à área existente, fortalecendo a capacidade da instituição.

“O Hospital Santo Antônio é referência em várias especialidades e recebe pacientes de vários municípios da região. Com essa ampliação, poderemos intensificar o atendimento nessas áreas, ampliar a assistência e proporcionar mais conforto a essas pessoas”, comentou o presidente da Comissão de Obras, Dr. Adélcio Salvalágio.

Foto: Reprodução/Secom SC

A instituição ganhará um prédio com dez pavimentos e um heliponto. A nova torre contará com 10 leitos adicionais de UTI e 122 leitos de internação. O projeto contempla ainda quatro salas cirúrgicas, 20 leitos de recuperação anestésica, unidade de Hemodinâmica, nova Central de Materiais Esterilizados, além de áreas de apoio e abastecimento e uma recepção geral.

As atividades no canteiro ocorrem paralelamente ao funcionamento do hospital, que mantém os atendimentos normalizados. Os serviços da obra seguem rigorosamente os protocolos de segurança e controle de ruídos, evitando ao máximo transtornos na assistência prestada.

Quando concluída, a nova torre representará um avanço significativo para o Hospital Santo Antônio e para os usuários. A iniciativa reforça o compromisso do Estado com o fortalecimento da rede pública de saúde e com o aumento da oferta de atendimento aos catarinenses em diferentes regiões de Santa Catarina.

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no instagram: @saude.sc