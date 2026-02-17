Terça, 17 de Fevereiro de 2026
20°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Presidente Lula visita a Índia a partir desta quarta-feira (18)

Lideranças debaterão multilateralismo e reforma da governança global

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/02/2026 às 12h06
Presidente Lula visita a Índia a partir desta quarta-feira (18)
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou na manhã desta terça-feira (17) para visitar a Índia entre os dias 18 e 21 de fevereiro, a convite do primeiro-ministro Narendra Modi. A comitiva presidencial fará uma escala em Túnis, capital da Tunísia, prevista para 23h20, no horário de Brasília.

Nos dias 19 e 20, o presidente Lula participará, em Nova Delhi, da cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial (IA) e de eventos relacionados à temática.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a cúpula dará sequência ao chamado ‘processo de Bletchley’, série de reuniões intergovernamentais sobre segurança e governança de IA.

Multilateralismo

No dia 21, o Itamaraty confirma que o mandatário brasileiro será recebido em visita de Estado pelo primeiro-ministro indiano.

Na reunião, Lula e Narendra Modi devem tratar dos atuais desafios ao multilateralismo e da necessidade de reforma abrangente da governança global, como a já debatida reforma do Conselho de Segurança das Organização das Nações Unidas (ONU).

Em 2025, a Índia foi o quinto maior parceiro comercial do Brasil, com corrente de comércio de US$ 15,2 bilhões.

Os dois líderes ainda terão a oportunidade de aprofundar a cooperação bilateral nas áreas de comércio, investimentos, defesa, aviação, tecnologias digitais, inteligência artificial, economia e finanças, transição energética, minerais críticos, saúde, acesso a medicamentos e indústria farmacêutica e cooperação espacial, entre outras.

Comitiva

O presidente brasileiro viaja à Índia acompanhado de uma comitiva de ministros de Estado, representes de instituições públicos e por uma missão de empresários brasileiros.

Antes de embarcar, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse em sua rede social, que serão priorizados acordos no setor farmacêutico para atrair investimentos, acesso a novos medicamentos e pesquisa pelo Brasil para garantir o acesso à população brasileira a medicamentos e à tecnologia da Saúde.

“Nossa missão na Índia, essa potência farmacêutica, terá três grandes focos: trazer cada vez mais produtos e tecnologias para o Brasil, vamos assinar várias parcerias [na área], conhecer a medicina tradicional indiana e visitar os hospitais inteligentes”, adiantou ministro da Saúde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 3 dias

Pegadas de dinossauros são achadas próximas dos Jogos de Inverno

Algumas têm até 40 cm de largura e apresentam marcas de garra
Internacional Há 5 dias

Itamaraty detalha viagem de Lula à Índia e à Coreia do Sul

Visitas de Estado ocorrerão entre 17 e 24 de fevereiro
Internacional Há 6 dias

Brasil condena Israel por novas medidas para ocupar terras palestinas

Itamaraty condenou compra de terras na Cisjordânia por colonos judeus
Internacional Há 6 dias

Ataque a tiros em escola no Canadá deixa 10 mortos

Tiroteio está entre os mais mortais da história do país
Internacional Há 1 semana

Porto Rico: saiba se a terra de Bad Bunny é colônia dos EUA

De colônia espanhola à protetorado dos EUA, ilha tem status ambíguo

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 31°
30° Sensação
1.01 km/h Vento
67% Umidade
8% (0mm) Chance chuva
06h20 Nascer do sol
19h18 Pôr do sol
Quarta
37° 20°
Quinta
38° 20°
Sexta
35° 18°
Sábado
33° 20°
Domingo
29° 19°
Últimas notícias
Justiça Há 10 minutos

Receita admite vazamento de dados de ministros do STF
Geral Há 10 minutos

Veja dicas para proteger seu celular de golpes virtuais no carnaval
Internacional Há 25 minutos

Presidente Lula visita a Índia a partir desta quarta-feira (18)
Brasil Há 45 minutos

Bolsonaro passou mal na cadeia e está sendo monitorado de acordo com familiar
Trânsito Há 48 minutos

Mulher permanece internada após incêndio veicular no interior de Panambi

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Reflexão
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 +0,25%
Euro
R$ 6,18 -0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,363,18 -2,52%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias