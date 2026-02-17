Porto Alegre registra primeiro caso de mpox de 2026

Porto Alegre registrou o primeiro caso de 2026 de mpox. A pessoa infectada reside na Capital, mas se infectou fora do Estado. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) não deu mais detalhes do perfil do paciente. Em 2025, foram confirmados 11 casos de mpox em Porto Alegre.

A doença, no passado, foi conhecida como varíola dos macacos. Ela é transmitida principalmente pelo contato direto com lesões na pele, secreções respiratórias e saliva.

Os sintomas da mpox surgem entre três e 16 dias, podendo chegar a até 21 dias, após o contato com o vírus. Entre os sintomas, estão mal-estar, fadiga, febre, dores de cabeça e mialgia. Outros sinais característicos são o aumento dos gânglios linfáticos, principalmente na região do pescoço e lesões cutâneas.

A SMS divulgou nesta segunda-feira (16) recomendação — voltada ao período de Carnaval — para que se evite contato íntimo ou físico prolongado com pessoas que apresentem lesões suspeitas na pele.

Pessoas com sintomas não devem frequentar blocos nem manter contato sexual ou íntimo. O período de incubação varia de três a 21 dias, com média entre 10 e 16 dias. A orientação é manter atenção aos sinais após o feriado.

Prevenção