Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto dispensa audiência de custódia em caso de maus-tratos a animais

A Câmara dos Deputados analisa a proposta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
13/02/2026 às 18h40

O Projeto de Lei 6484/25 dispensa a realização de audiência de custódia quando a prisão ocorrer em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.

O texto altera o Código de Processo Penal para permitir que o juiz decida sobre a manutenção da prisão apenas com base nas informações do processo (autos). A decisão deverá ser fundamentada e tomada após manifestação do Ministério Público e da defesa, que poderá ser feita por meio eletrônico.

Atualmente, a audiência de custódia serve para que o juiz avalie a legalidade da prisão e a necessidade de mantê-la, além de verificar se houve tortura ou maus-tratos policiais contra o preso.

Justificativa
 O autor, deputado Delegado Bruno Lima (PP-SP), argumenta que os casos de violência contra animais têm crescido no país e exigem uma resposta estatal mais rápida. Ele cita dados de aumento de ocorrências no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Segundo Delegado Bruno Lima, a mudança não elimina o controle judicial, mas busca dar agilidade ao processo. “A proposta se apresenta como ajuste legislativo voltado à efetividade, à priorização e à proteção imediata em casos de maus-tratos a animais”, afirma o deputado.

Exceções
 Pela proposta, a dispensa da audiência não é absoluta. O juiz poderá determinar a apresentação pessoal do preso a qualquer momento se houver denúncia de abuso ou ferimentos contra o detido, ou para esclarecer melhor a necessidade de decretar prisão preventiva.

A medida vale para os crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais , inclusive quando se tratar de cães e gatos ( Lei Sansão ), que possuem pena mais grave.

Próximos passos
A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O texto está sujeito à apreciação do Plenário.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Projeto endurece regras para condenados por crimes sexuais contra crianças

Proposta proíbe trabalho com menores, dificulta a progressão de regime e prevê reparação integral às vítimas

 Renato Araujo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Projeto cria Fundo para Acolhimento de Animais para financiar abrigos

A Câmara analisa a proposta
Câmara Há 4 horas

Projeto aumenta pena de importunação sexual na frente de criança

A Câmara dos Deputados analisa a proposta

 Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 horas

Projeto aumenta pena para exploração sexual infantil em fronteiras

O Projeto de Lei 6986/25 aumenta a pena para o crime de favorecimento da prostituição ou exploração sexual de crianças e adolescentes quando pratic...

 Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Câmara Há 7 horas

Projeto destina 20% dos royalties de petróleo da foz do Amazonas para SUS e enfermagem

Recursos seriam divididos entre compra de insumos e manutenção da rede de saúde, e em políticas de valorização da enfermagem

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 34°
21° Sensação
0.59 km/h Vento
99% Umidade
100% (26.24mm) Chance chuva
06h17 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Sábado
28° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
33° 20°
Terça
33° 19°
Quarta
34° 17°
Últimas notícias
Economia Há 1 hora

FGC antecipa até R$ 1 mil em garantias a clientes do Will Bank
Justiça Há 2 horas

Mendonça se reúne com PF e define novas etapas da apuração do Master
Geral Há 3 horas

Saiba como emitir alerta do aplicativo Celular Seguro em caso de roubo
Meio ambiente Há 3 horas

Fepam emite licença para ampliação do Aeroporto de Santo Ângelo
Justiça Há 3 horas

STF tem maioria de votos contra gratificação de desempenho a inativos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 -0,09%
Euro
R$ 6,20 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 381,629,65 +0,03%
Ibovespa
186,464,30 pts -0.69%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias