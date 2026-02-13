CAE ouve presidente interino da CVM no dia 24

O grupo de trabalho que acompanha as investigações sobre o Banco Master ouve na terça-feira (24) o depoimento do presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Accioly. A reunião terá início às 10h.
Accioly deverá falar sobre os procedimentos de natureza fiscalizatória adotados pela CVM em relação à atuação do conglomerado Master no mercado financeiro, entre outros temas.
O presidente interino da CVM vai depor a convite do senador Renan Calheiros (MDB-AL), que preside a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
O grupo que acompanha a liquidação do Banco Master foi criado no âmbito da comissão no início de fevereiro.
A reunião será realizada na sala 19 da ala Alexandre Costa.