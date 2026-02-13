Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
Estado reforça assistência hospitalar com a entrega de novos equipamentos para intubação

Foto: Divulgação SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) entregou nove videolaringoscópios a hospitais próprios da rede pública estadual. Os equip...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
13/02/2026 às 14h11
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) entregou nove videolaringoscópios a hospitais próprios da rede pública estadual. Os equipamentos ampliam a segurança e a precisão nos procedimentos de intubação, especialmente em atendimentos de urgência e emergência, fortalecendo a capacidade assistencial em diferentes regiões catarinenses.

“Trata-se de um equipamento moderno, que permite uma visualização mais precisa das vias aéreas, reduz riscos e dá mais suporte para as equipes assistenciais em momentos críticos. O investimento do Governo do Estado fortalece a capacidade de atendimento em Santa Catarina e reafirma o nosso compromisso com uma assistência cada vez mais qualificada, eficiente e segura para a população”, destacou a superintendente dos Hospitais Públicos Estaduais, Tatiana Bez Titericz.

O videolaringoscópio utiliza tecnologia de imagem para possibilitar a visualização detalhada da laringe e das vias aéreas durante o processo de intubação traqueal. Composto por um cabo com câmera acoplada e monitor de alta definição, o dispositivo transmite imagens em tempo real, facilitando o correto posicionamento do tubo endotraqueal. A tecnologia é amplamente utilizada em situações de emergência, cirurgias e unidades de terapia intensiva (UTIs), especialmente em pacientes com vias aéreas de difícil acesso, contribuindo para a redução de complicações e maior segurança clínica.

Os equipamentos foram destinados ao Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, em São José; ao Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages; ao Hospital Regional Hans Dieter Schmidt e à Maternidade Darcy Vargas, em Joinville; além do Hospital Nereu Ramos, do Hospital Governador Celso Ramos e da Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis. O investimento do Governo do Estado ultrapassa R$ 125,1 mil.

“Esse recebimento pela Secretaria de Estado da Saúde fortalece a qualidade da assistência do nosso hospital, amplia a capacidade de resposta das equipes de saúde e contribui para a redução de complicações, uma vez que permite a visualização direta do processo de intubação tornando-o mais seguro e eficaz”, afirmou a diretora do Hospital Nereu Ramos, Bárbara Maurício Caetano Leite.

A entrega dos videolaringoscópios faz parte de um conjunto de ações estratégicas do Estado voltadas ao fortalecimento do sistema público de saúde. Somente em 2025, a SES distribuiu 545 aparelhos de ar-condicionado, 261 equipamentos diversos (entre ultrassons, balanças, ventiladores pulmonares e refratores), 831 camas hospitalares e 910 poltronas.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram:  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem do Freepik
Saúde Há 3 horas

Carnaval acende alerta para risco de lesões ortopédicas

Uso de calçados inadequados, consumo de bebidas alcoólicas, falta de preparo físico e terrenos irregulares elevam o risco de quedas durante o Carna...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 6 horas

Ação da Anvisa e Inmetro fiscaliza produtos de caranaval no DF e BA

Fantasias, bebidas, camisinhas e pomadas capilares estão na mira

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Saúde Há 7 horas

Norma da Anvisa sobre receitas controladas impressas entra em vigor

Elas poderão ser impressas em gráficas pelos profissionais de saúde

 Assinatura ocorreu em Nova Prata diante de autoridades estaduais e locais -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 24 horas

Com novo investimento pelo Programa Avançar Mais na Saúde, governo Leite fortalece serviços e estrutura da área na Serra

O governo Leite, por meio da Secretaria da Saúde (SES), definiu investimento de R$ 2,04 milhões para fortalecer serviços e estruturas no Hospital S...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 1 dia

Após 20 anos de tratativas, Hospital Infantil de Florianópolis passa a realizar hemodiálise pediátrica

Foto: Jonatã Rocha/SecomGOVSCO sonho de Joaquim Schmidt Mascarenhas envolve chuteiras, bolas e gols. Aos 13 anos, ele quer fazer história no futebo...

