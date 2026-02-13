Estado reforça assistência hospitalar com a entrega de novos equipamentos para intubação

Foto: Divulgação SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) entregou nove videolaringoscópios a hospitais próprios da rede pública estadual. Os equipamentos ampliam a segurança e a precisão nos procedimentos de intubação, especialmente em atendimentos de urgência e emergência, fortalecendo a capacidade assistencial em diferentes regiões catarinenses.

“Trata-se de um equipamento moderno, que permite uma visualização mais precisa das vias aéreas, reduz riscos e dá mais suporte para as equipes assistenciais em momentos críticos. O investimento do Governo do Estado fortalece a capacidade de atendimento em Santa Catarina e reafirma o nosso compromisso com uma assistência cada vez mais qualificada, eficiente e segura para a população”, destacou a superintendente dos Hospitais Públicos Estaduais, Tatiana Bez Titericz.

O videolaringoscópio utiliza tecnologia de imagem para possibilitar a visualização detalhada da laringe e das vias aéreas durante o processo de intubação traqueal. Composto por um cabo com câmera acoplada e monitor de alta definição, o dispositivo transmite imagens em tempo real, facilitando o correto posicionamento do tubo endotraqueal. A tecnologia é amplamente utilizada em situações de emergência, cirurgias e unidades de terapia intensiva (UTIs), especialmente em pacientes com vias aéreas de difícil acesso, contribuindo para a redução de complicações e maior segurança clínica.

Os equipamentos foram destinados ao Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, em São José; ao Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages; ao Hospital Regional Hans Dieter Schmidt e à Maternidade Darcy Vargas, em Joinville; além do Hospital Nereu Ramos, do Hospital Governador Celso Ramos e da Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis. O investimento do Governo do Estado ultrapassa R$ 125,1 mil.

“Esse recebimento pela Secretaria de Estado da Saúde fortalece a qualidade da assistência do nosso hospital, amplia a capacidade de resposta das equipes de saúde e contribui para a redução de complicações, uma vez que permite a visualização direta do processo de intubação tornando-o mais seguro e eficaz”, afirmou a diretora do Hospital Nereu Ramos, Bárbara Maurício Caetano Leite.

A entrega dos videolaringoscópios faz parte de um conjunto de ações estratégicas do Estado voltadas ao fortalecimento do sistema público de saúde. Somente em 2025, a SES distribuiu 545 aparelhos de ar-condicionado, 261 equipamentos diversos (entre ultrassons, balanças, ventiladores pulmonares e refratores), 831 camas hospitalares e 910 poltronas.

