Ação da Anvisa e Inmetro fiscaliza produtos de caranaval no DF e BA

Fantasias, bebidas, camisinhas e pomadas capilares estão na mira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/02/2026 às 12h11
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) participam nesta sexta-feira (13) da ação Tô de Olho – Na Folia, que tem como objetivo fiscalizar, orientar e reforçar a segurança de produtos comercializados durante o carnaval.

Em nota, a Anvisa informou que, no Distrito Federal e na Bahia, o trabalho de vigilância sanitária será voltado para fiscalizar e orientar sobre o uso de pomadas e pastas para modelar cabelos e sobre o consumo de bebidas alcoólicas.

Especificamente em Salvador, uma equipe formada por quatro representantes da vigilância sanitária municipal e quatro da vigilância estadual fiscaliza salões de beleza em shoppings para verificar a regularidade das pomadas capilares.

No período da tarde, a equipe atua junto a trancistas em espaços públicos da capital baiana procurados por foliões.

Já o Inmetro fará a fiscalização de fantasias e adereços; acessórios carnavalescos (tiaras, óculos, máscaras e brinquedos); além de preservativos.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária.

O que será verificado

No caso de brinquedos, as equipes verificam a presença do selo de identificação de conformidade do Inmetro e o atendimento a requisitos básicos de segurança.

Já em relação às fantasias e demais produtos têxteis, será conferido o cumprimento das regras de etiquetagem obrigatória, como informações sobre composição, fabricante ou importador, país de origem e instruções de conservação.

No caso das bebidas, as equipes verificam as condições de armazenamento, a regularidade do registro quando aplicável, a rotulagem obrigatória e o cumprimento dos regulamentos sanitários.

Em relação às pomadas capilares, serão fiscalizadas a regularização do produto junto à Anvisa, a conformidade das informações de rotulagem, a indicação de modo de uso e eventuais restrições, além das condições adequadas de exposição e comercialização.

Quanto aos preservativos masculinos, será observada a presença do selo do Inmetro, bem como sua autenticidade.

No caso dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), haverá fiscalização específica para coibir a venda do produto, cuja comercialização é proibida no Brasil.

Em comunicado, o Inmetro informou que as irregularidades identificadas serão tratadas conforme a legislação específica de cada órgão, "dentro dos procedimentos técnicos e legais estabelecidos”.

Orientações

Dentre as orientações publicadas pelo governo federal e direcionadas aos foliões estão:

  • verificar a presença do selo de identificação da conformidade do Inmetro nos produtos que exigem certificação compulsória, como brinquedos e preservativos masculinos;
  • conferir as informações obrigatórias nas embalagens e etiquetas, incluindo identificação do fabricante ou importador, composição, instruções de uso e prazo de validade;
  • certificar-se de que produtos sujeitos à vigilância sanitária, como cosméticos e preservativos, estejam devidamente regularizados junto à Anvisa;
  • observar condições adequadas de armazenamento e exposição;
  • verificar o registro de bebidas junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária;
  • evitar a compra de produtos sem identificação clara ou cuja comercialização seja proibida no país, como os dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs).
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
Saúde Há 2 horas

Norma da Anvisa sobre receitas controladas impressas entra em vigor

Elas poderão ser impressas em gráficas pelos profissionais de saúde

 Assinatura ocorreu em Nova Prata diante de autoridades estaduais e locais -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 19 horas

Com novo investimento pelo Programa Avançar Mais na Saúde, governo Leite fortalece serviços e estrutura da área na Serra

O governo Leite, por meio da Secretaria da Saúde (SES), definiu investimento de R$ 2,04 milhões para fortalecer serviços e estruturas no Hospital S...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 22 horas

Após 20 anos de tratativas, Hospital Infantil de Florianópolis passa a realizar hemodiálise pediátrica

Foto: Jonatã Rocha/SecomGOVSCO sonho de Joaquim Schmidt Mascarenhas envolve chuteiras, bolas e gols. Aos 13 anos, ele quer fazer história no futebo...
Saúde Há 23 horas

Carnaval: Saúde reforça valor da doação de sangue para manter estoque

Sangue é essencial para atendimento de sangramento agudo
Saúde Há 24 horas

Anvisa suspende venda de fórmula infantil Alfamino, da Nestlé

Órgão detectou presença de selênio acima dos limites permitidos

