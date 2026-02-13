Sexta, 13 de Fevereiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Norma da Anvisa sobre receitas controladas impressas entra em vigor

Elas poderão ser impressas em gráficas pelos profissionais de saúde

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/02/2026 às 11h26
Norma da Anvisa sobre receitas controladas impressas entra em vigor
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

A partir desta sexta-feira (13), todos os receituários para prescrição de medicamentos controlados podem ser impressos em gráficas pelos próprios profissionais prescritores e pelas instituições de saúde. A norma foi aprovada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no fim do ano passado.

Até então, alguns desses receituários — como os de cor amarela — eram impressos exclusivamente pela autoridade sanitária local. Com a publicação da resolução, a impressão de todos os modelos pode ser feita pelos próprios prescritores e pelas instituições.

Em nota, a Anvisa informou que a medida integra um conjunto de ações de desburocratização e simplificação do acesso da população brasileira a medicamentos e reforçou que a norma não elimina a exigência de impressão nem a obrigatoriedade de numeração fornecida pela autoridade sanitária local.

“Assim, prescritores e instituições devem continuar solicitando previamente essa numeração junto à autoridade sanitária competente e, a partir de 13 de fevereiro, poderão providenciar a impressão dos receituários em gráfica”, destacou a agência no comunicado.

A Anvisa ressaltou ainda que a resolução não altera outras regras estabelecidas por autoridades sanitárias locais. Em caso de dúvidas sobre exigências complementares relacionadas ao procedimento de impressão, a orientação é consultar a autoridade sanitária da respectiva localidade.

De acordo com a agência, os modelos de receituários anteriormente publicados nos anexos da Portaria nº 344/1998 deixam de ser válidos para novas impressões a partir desta sexta-feira. Os novos modelos a serem utilizados podem ser consultados na página do Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR).

Receituários impressos até 12 de fevereiro de 2026 continuam válidos por tempo indeterminado.

A norma prevê ainda que, até junho, a Anvisa disponibilize uma ferramenta no SNCR que permite a emissão eletrônica de todos os receituários de medicamentos controlados.

“Até a disponibilização dessa funcionalidade, não há mudanças quanto à emissão eletrônica”.

“Para a emissão de notificações de receita em formato eletrônico, será necessário aguardar a implementação da ferramenta”, informou a agência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 52 minutos

Ação da Anvisa e Inmetro fiscaliza produtos de caranaval no DF e BA

Fantasias, bebidas, camisinhas e pomadas capilares estão na mira

 Assinatura ocorreu em Nova Prata diante de autoridades estaduais e locais -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 18 horas

Com novo investimento pelo Programa Avançar Mais na Saúde, governo Leite fortalece serviços e estrutura da área na Serra

O governo Leite, por meio da Secretaria da Saúde (SES), definiu investimento de R$ 2,04 milhões para fortalecer serviços e estruturas no Hospital S...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 22 horas

Após 20 anos de tratativas, Hospital Infantil de Florianópolis passa a realizar hemodiálise pediátrica

Foto: Jonatã Rocha/SecomGOVSCO sonho de Joaquim Schmidt Mascarenhas envolve chuteiras, bolas e gols. Aos 13 anos, ele quer fazer história no futebo...
Saúde Há 22 horas

Carnaval: Saúde reforça valor da doação de sangue para manter estoque

Sangue é essencial para atendimento de sangramento agudo
Saúde Há 23 horas

Anvisa suspende venda de fórmula infantil Alfamino, da Nestlé

Órgão detectou presença de selênio acima dos limites permitidos

Tenente Portela, RS
32°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 34°
35° Sensação
1.38 km/h Vento
53% Umidade
100% (26.24mm) Chance chuva
06h17 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Sábado
28° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
33° 20°
Terça
33° 19°
Quarta
34° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 4 minutos

Equilíbrio regulatório domina debate em Reunião da Pagos
Tecnologia Há 19 minutos

Pagos cria comitê de subadquirência para prevenção de riscos
Tecnologia Há 49 minutos

Uso de totens e comandas digitais cresce em restaurantes
Saúde Há 49 minutos

Ação da Anvisa e Inmetro fiscaliza produtos de caranaval no DF e BA
Tecnologia Há 1 hora

Engajamento determina estratégias didáticas em cursos online

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,23 +0,35%
Euro
R$ 6,20 +0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 380,430,61 +4,86%
Ibovespa
184,245,55 pts -1.88%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias