Anvisa suspende venda de fórmula infantil Alfamino, da Nestlé

Órgão detectou presença de selênio acima dos limites permitidos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/02/2026 às 13h39

Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização, a distribuição, a importação, a propaganda e o uso de 10 lotes da fórmula infantil Alfamino 400g, fabricada pela Nestlé Brasil Ltda.

De acordo com o texto, a decisão foi motivada considerando a presença de selênio e iodo em quantidades acima dos limites permitidos na legislação sanitária. A norma determina ainda o recolhimento dos lotes em questão.

O número dos lotes são:

  • 50310017Y2
  • 51060017Y1
  • 50720017Y1
  • 50710017Y4
  • 50290017Y1
  • 50280017Y2
  • 43510017Y1
  • 43480017Y2
  • 43110017Y2
  • 41730017Y2

Segundo a Anvisa, as análises apontaram 31,1 microgramas de selênio por 100 quilocalorias e 175,7 microgramas de iodo por 100 quilocalorias.

A fórmula infantil Alfamino 400g é destinada a lactentes e crianças com necessidades alimentares específicas, como restrição à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

A Agência Brasil entrou em contato com a Nestlé Brasil Ltda. e aguarda um posicionamento.

© Ministério da Saúde/Divulgação
Saúde Há 3 horas

Carnaval: governo reforça uso de camisinha para prevenção de doenças

Campanha Carnaval com Prevenção é voltada sobretudo aos jovens

 (Foto: Hospital Santo Antônio)
HSA Há 4 horas

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela conclui Processo Seletivo para Residência Médica 2026

O programa é credenciado pelo Ministério da Educação, MEC, e representa um importante avanço na formação de médicos especialistas e no fortalecimento da assistência em saúde na região.

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 20 horas

Prazo de inscrição no Mais Médicos Especialistas termina no dia 19

São 1,2 mil vagas para reforçar atendimento do SUS em regiões remotas

 Ambulatórios, financiados pelo Programa Assistir, irão funcionar a partir de março no Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha -Foto: Ascom SES
Saúde Há 21 horas

Governo do Estado anuncia abertura de dois novos ambulatórios de oftalmologia na Região Metropolitana de Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), anunciou na quarta-feira (11/2) a abertura de dois novos ambulatórios de oftalmologia p...

 Foto: Divulgação
Curso Medicina Há 23 horas

Tenente Portela Manifesta lamento com revogação de edital para novos cursos de Medicina

Em Brasília, onde cumpre agenda oficial, o prefeito Rosemar Sala avaliou a medida como lamentável e afirmou que o Governo Federal demonstrou falta de sensibilidade ao não reconhecer o trabalho sério desenvolvido por centenas de municípios

