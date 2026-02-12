Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
Carnaval: governo reforça uso de camisinha para prevenção de doenças

Campanha Carnaval com Prevenção é voltada sobretudo aos jovens

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/02/2026 às 12h03
Carnaval: governo reforça uso de camisinha para prevenção de doenças
© Ministério da Saúde/Divulgação

Diante da proximidade do carnaval, o Ministério da Saúde reforçou a importância do uso de preservativos e de outros métodos de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) – não apenas durante a folia, mas ao longo de todo o ano.

Com o mote "Carnaval com prevenção. Antes, durante e depois da folia, é o Governo do Brasil do seu lado", a campanha é voltada, sobretudo, para jovens e jovens adultos.

Em nota, a pasta informou que foram distribuídos aos estados 138 milhões de preservativos nos últimos três meses, incluindo duas novas versões que passaram a ser utilizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) em 2025: a texturizada e a ultrafina.

Do total de preservativos distribuídos para reforçar os estoques e atender à demanda do carnaval, cerca de 132 milhões são externos, texturizados e ultrafinos, e 3,8 milhões são preservativos internos de látex ou nitrílica.

“A novidade busca aumentar a adesão ao uso de preservativos, método efetivo na prevenção contra o HIV, hepatites virais, sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de evitar gestações não planejadas”, destacou o ministério.

Dados da pasta indicam que 60% da população brasileira não usa preservativos durante as relações sexuais.

A campanha também reforça toda a oferta de proteção a infecções sexualmente transmissíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) e que a prevenção pode ser feita de forma combinada: além do uso de preservativos, há a vacinação contra hepatites, a testagem rápida, o uso da profilaxia pré-exposição (PreP) e da Profilaxia Pós-Exposição (PEP).

Queda no uso de preservativos

Na nota, o ministério reforçou que a diversificação da oferta de preservativos visa estimular o uso contínuo e correto do produto, tornando-o mais atraente e atendendo às diferentes preferências da população.

“Essa ação responde a desafios identificados nos últimos anos: a queda no uso de preservativos, sobretudo entre jovens”.

A última edição da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), feita em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com pessoas com 18 anos ou mais, mostrou que, nos 12 meses anteriores à entrevista, 22,8% relataram usar preservativo em todas as relações sexuais, enquanto 17,1% afirmaram usar às vezes e 59%, nenhuma vez.

“A queda segue tendência mundial. Em 2024, a Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou relatório realizado em diversos países europeus, apontando a redução do uso de preservativos no público jovem”, destacou o ministério.

Orientações gerais

Além do uso de preservativos e demais métodos de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, a pasta orienta que os foliões sigam as seguintes dicas para curtir o carnaval de forma tranquila:

- beba água para se hidratar;

- use protetor solar;

- se for viajar para área de mata, vacine-se contra a febre amarela;

- previna-se contra o HIV, as hepatites B e C, a sífilis e outras ISTs;

- e, se precisar, procure uma unidade de saúde.

