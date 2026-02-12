Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
Hospital Santo Antônio de Tenente Portela conclui Processo Seletivo para Residência Médica 2026

O programa é credenciado pelo Ministério da Educação, MEC, e representa um importante avanço na formação de médicos especialistas e no fortalecimento da assistência em saúde na região.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Hospital Santo Antônio
12/02/2026 às 10h29
(Foto: Hospital Santo Antônio)

O Hospital Santo Antônio, por meio da Comissão de Residência Médica, COREME (Comissão de Residência Médica) concluiu no dia 11 de fevereiro o Processo Seletivo para a Residência Médica 2026. O programa é credenciado pelo Ministério da Educação, MEC, e representa um importante avanço na formação de médicos especialistas e no fortalecimento da assistência em saúde na região.

As inscrições para o processo seletivo foram abertas no dia 11 de novembro de 2025, com período de inscrição de 18 de novembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026. A prova foi realizada no dia 25 de janeiro de 2026, reunindo candidatos interessados em integrar o programa de especialização médica da instituição.

Para 2026, foram ofertadas oito vagas distribuídas entre quatro especialidades:

02 vagas para Cirurgia Geral

02 vagas para Cirurgia Bariátrica

02 vagas para Clínica Médica

02 vagas para Ortopedia e Traumatologia

De acordo com a COREME, as matrículas dos candidatos classificados já foram finalizadas e os residentes estão devidamente inscritos no programa.

As aulas terão início no dia 02 de março, marcando o começo de um novo ciclo de formação profissional dentro do Hospital Santo Antônio. A instituição reforça que a Residência Médica é considerada o padrão ouro na especialização médica, proporcionando treinamento intensivo, acompanhamento supervisionado e vivência prática em ambiente hospitalar.

Com a chegada dos novos residentes, o Hospital Santo Antônio reafirma seu compromisso com a qualificação contínua, a excelência no atendimento e o fortalecimento da saúde regional, contribuindo para a formação de profissionais preparados para atuar com competência, ética e responsabilidade.Hospital Santo Antônio conclui Processo Seletivo para Residência Médica 2026

