Governo do Estado anuncia abertura de dois novos ambulatórios de oftalmologia na Região Metropolitana de Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), anunciou na quarta-feira (11/2) a abertura de dois novos ambulatórios de oftalmologia p...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/02/2026 às 17h32
Ambulatórios, financiados pelo Programa Assistir, irão funcionar a partir de março no Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha -Foto: Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), anunciou na quarta-feira (11/2) a abertura de dois novos ambulatórios de oftalmologia para atender pacientes da Região Metropolitana de Porto Alegre e diminuir as filas de espera pela especialidade. Os ambulatórios, que serão financiados pelo Programa Assistir, irão funcionar a partir do mês de março no Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha. A previsão é que os novos serviços realizem mensalmente mais de 500 atendimentos, entre novas consultas, exames complementares e procedimentos.

“Iremos aumentar a oferta de atendimento em oftalmologia na região mais populosa do Estado para dar mais acesso aos moradores a consultas, exames e procedimentos desta especialidade”, frisou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Um dos ambulatórios será focado nos casos de doença macular relacionada à idade (DMRI), uma patologia que afeta principalmente pessoas acima dos 50 anos, provocando perda da visão central, além de ser a principal causa de cegueira em pessoas dessa faixa etária nos países ocidentais. “O tratamento da DMRI, feito com medicações intraoculares, agora estará disponível para os pacientes referenciados no ambulatório do Padre Jeremias, trazendo um enorme benefício na redução da cegueira”, disse o oftalmologista coordenador do serviço oftalmológico da Clínica Visar, Marcelo Teixeira. A Visar será a empresa que irá disponibilizar os atendimentos nos novos ambulatórios.

“Estamos abrindo dois novos serviços em um hospital público estadual para diminuir o déficit de atendimentos na área de oftalmologia. Os ambulatórios irão atender moradores de cidades populosas como Viamão, Alvorada, Cachoeirinha e inclusive Porto Alegre”, detalhou a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada da SES, Lisiane Fagundes.

Expansão de ambulatórios pelo Estado

Desde outubro passado, o Estado já habilitou, por meio do Programa Assistir, 61 novos ambulatórios em todas as regiões do RS. O investimento do Estado de R$ 70 milhões – R$ 14 milhões em 2025 e R$ 56 milhões em 2026 – tem ampliado os serviços de referência em especialidades como oftalmologia, ginecologia, cirurgia geral, cardiologia, entre outras. Com essa ampliação, o Programa Assistir conta agora com mais de 500 ambulatórios incentivados financeiramente pelo governo do Estado.

A reunião na qual foram feitos os acertos finais e o anúncio da abertura dos novos ambulatórios ocorreu no Gabinete da SES e contou com a presença do deputado estadual Frederico Antunes, o diretor-geral do Hospital Padre Jeremias, Leonardo Barbosa, e representantes da Clínica Visar.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

