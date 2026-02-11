Tenente Portela Manifesta lamento com revogação de edital para novos cursos de Medicina

O município de Tenente Portela manifesta profundo lamento diante da decisão do Governo Federal de revogar o edital que previa a criação de novos cursos de Medicina em todo o país. A medida, publicada na noite de terça-feira, 10 de fevereiro, determinou o encerramento de processos em andamento e atingiu diretamente centenas de municípios que, de forma responsável, investiram planejamento técnico, estrutura e articulação institucional para ampliar a formação médica no Brasil.

Conforme comunicado oficial, a revogação está relacionada à reavaliação dos critérios e dos indicadores nacionais utilizados na expansão dos cursos de Medicina, com base em avaliações do ensino médico. Para a Administração Municipal, a decisão ignora o estágio avançado de propostas que cumpriram rigorosamente todas as exigências do edital e desconsidera o esforço técnico e institucional construído ao longo do processo.

Em Brasília, onde cumpre agenda oficial, o prefeito Rosemar Sala avaliou a medida como lamentável e afirmou que o Governo Federal demonstrou falta de sensibilidade ao não reconhecer o trabalho sério desenvolvido por centenas de municípios. Segundo ele, a decisão interrompe projetos estruturantes que tinham como objetivo fortalecer a saúde pública, qualificar a formação profissional e promover o desenvolvimento regional de forma equilibrada.

Nos últimos três anos, Tenente Portela se dedicou intensamente à preparação para sediar um curso de Medicina e outras graduações na área da saúde. O município estruturou propostas técnicas consistentes, consolidou parcerias institucionais e promoveu ampla mobilização regional, sendo apontado como um dos candidatos com reais condições de avançar no processo de seleção.

A Administração Municipal destaca e agradece o trabalho desenvolvido em parceria com a UCEFF Itapiranga e seus profissionais, responsáveis pela construção do projeto, enaltecendo também o apoio dos prefeitos e lideranças regionais, de parlamentares de diferentes partidos, de entidades, do Hospital Santo Antônio (HSA) e da Terra Indígena do Guarita, que se uniram em torno da iniciativa, fortalecendo a defesa da interiorização do ensino superior.

Apesar do impacto negativo da decisão, o prefeito Rosemar Sala ressalta que o momento não gera desmotivação. Para ele, Tenente Portela segue preparada, com estrutura, capacidade técnica e ambiente favorável para receber cursos desse nível, mantendo firme o compromisso com a educação, a saúde e o desenvolvimento do município.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp