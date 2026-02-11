Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
Comissão de Combate à Violência contra a Mulher cancela reunião

A reunião da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher prevista para esta quarta-feira (11) não ocorreu por falta de quórum. Os senado...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
11/02/2026 às 15h58

A reunião da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher prevista para esta quarta-feira (11) não ocorreu por falta de quórum. Os senadores e deputados federais que integram o grupo iriam analisar requerimentos.

Entre eles está o REQ 1/2026 – CMCVM , que propõe uma audiência pública para se debater a violência contra a mulher e a aplicabilidade da Lei do Feminicídio ( Lei 13.104, de 2015 ). O pedido foi apresentado pela presidente da comissão, a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE).

Os requerimentos devem ser analisados na próxima reunião do colegiado.

A vice-presidente da comissão é a senadora Teresa Leitão (PT-PE).

