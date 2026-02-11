Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Anvisa indica vacina contra o HPV para prevenir mais tipos de câncer

Neoplasias de orofaringe, cabeça e pescoço também foram incluídas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/02/2026 às 15h28

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nova indicação terapêutica para a vacina Gardasil 9, que passa a valer também para a prevenção de cânceres de orofaringe, cabeça e pescoço associados ao HPV.

>> Vacinação reduz internações por doenças causadas pelo HPV, diz estudo

Até então, o imunizante era indicado para a prevenção de cânceres do colo do útero, da vulva, da vagina, do ânus ; de lesões pré-cancerosas ou displásicas; de verrugas genitais e infecções persistentes causadas pelo vírus.

A nova indicação foi aprovada para crianças, homens e mulheres de 9 a 45 anos. A orientação da Anvisa é que a imunização seja feita antes do início da vida sexual, já que o HPV é transmitido por meio de relações sexuais.

“A nova indicação é fundamentada na prevenção da infecção persistente pelos tipos de HPV oncogênicos, reconhecidos como principais causadores desses cânceres, bem como na demonstração de resposta imunológica robusta contra esses tipos virais”, destacou a agência.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 9 horas

Prazo de inscrição no Mais Médicos Especialistas termina no dia 19

São 1,2 mil vagas para reforçar atendimento do SUS em regiões remotas

 Ambulatórios, financiados pelo Programa Assistir, irão funcionar a partir de março no Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha -Foto: Ascom SES
Saúde Há 10 horas

Governo do Estado anuncia abertura de dois novos ambulatórios de oftalmologia na Região Metropolitana de Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), anunciou na quarta-feira (11/2) a abertura de dois novos ambulatórios de oftalmologia p...

 Foto: Divulgação
Curso Medicina Há 12 horas

Tenente Portela Manifesta lamento com revogação de edital para novos cursos de Medicina

Em Brasília, onde cumpre agenda oficial, o prefeito Rosemar Sala avaliou a medida como lamentável e afirmou que o Governo Federal demonstrou falta de sensibilidade ao não reconhecer o trabalho sério desenvolvido por centenas de municípios

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 12 horas

Saúde SC alerta sobre uso irregular de canetas emagrecedoras e riscos à saúde

Foto: FreepikA Secretaria de Estado da Saúde (SES) alerta para os riscos à saúde provocados pelo uso indiscriminado de medicamentos emagrecedores, ...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 14 horas

MEC revoga edital para criação de cursos particulares de medicina

Portaria foi publicada no Diário Oficial da União

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
21° Sensação
1.04 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Sexta
34° 18°
Sábado
28° 19°
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
36° 20°
Últimas notícias
Justiça Há 3 horas

Associações de juízes defendem no STF manutenção de penduricalhos
Justiça Há 3 horas

PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master
Tecnologia Há 5 horas

AlphaTON Capital no Consensus Hong Kong: Revelando a Infraestrutura IA Confidencial para 1 Bilhão de Usuários
Justiça Há 6 horas

Senadores se reúnem com Fachin e pedem acesso à inquérito do Master
Senado Federal Há 6 horas

Renan Calheiros defende acesso irrestrito da CAE às investigações sobre o Master

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,05%
Euro
R$ 6,15 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,404,75 -1,11%
Ibovespa
189,699,13 pts 2.03%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias