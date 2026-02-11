Quinta, 12 de Fevereiro de 2026
19°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde SC alerta sobre uso irregular de canetas emagrecedoras e riscos à saúde

Foto: FreepikA Secretaria de Estado da Saúde (SES) alerta para os riscos à saúde provocados pelo uso indiscriminado de medicamentos emagrecedores, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
11/02/2026 às 15h12
Saúde SC alerta sobre uso irregular de canetas emagrecedoras e riscos à saúde
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Freepik

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) alerta para os riscos à saúde provocados pelo uso indiscriminado de medicamentos emagrecedores, conhecidos como “canetas”, à base de tirzepatida e retatrutida. O comunicado, emitido pela Diretoria de Vigilância Sanitária, surge em meio ao aumento do consumo desses produtos e da ampliação da comercialização irregular, fora dos canais regulamentados, sem garantias de segurança, eficácia ou qualidade.

“As canetas emagrecedoras são medicamentos e, como tais, não são itens de consumo livre. Devem ser adquiridas exclusivamente em farmácias e drogarias regularizadas, sempre mediante receita médica. O uso sem orientação profissional pode colocar vidas em risco. Ao identificar venda irregular ou propaganda enganosa, denuncie. Sua denúncia pode salvar vidas”, salientou o diretor da Vigilância Sanitária, Eduardo Marques Macário.

A tirzepatida, desenvolvida pela empresa farmacêutica Eli Lilly, apesar de ter uso autorizado no Brasil para o tratamento do diabetes tipo 2 e da obesidade, deve ser utilizada sob prescrição e acompanhamento médico. Quando usada de forma inadequada, pode causar efeitos adversos graves. Já a retatrutida, também produzida pela mesma empresa, é um composto ainda em fase de estudos clínicos e não possui aprovação de nenhuma agência reguladora no mundo.

O uso da tirzepatida sem orientação profissional pode provocar náuseas intensas, vômitos persistentes, desidratação severa, hipoglicemia e pancreatite aguda, entre outros problemas que podem levar à hospitalização. Em Santa Catarina, até o momento, não há registro de casos de pancreatite. Atualmente, as autoridades de saúde estão acompanhando quatro casos de eventos adversos neurológicos com possível associação ao uso do medicamento.

A medicação só pode ser adquirida em farmácias e drogarias regularizadas, mediante prescrição médica, sendo vedada a compra e comercialização por meios online não regularizados ou vendedores informais. Também pode ser obtida em farmácias magistrais, devidamente autorizadas para manipulação de estéreis (injetáveis), mediante receita médica individualizada. É expressamente proibido que esses estabelecimentos mantenham “estoques” de medicamentos manipulados para venda geral. A produção deve ser exclusiva para cada paciente.

Parte da preocupação está relacionada ao acesso a produtos irregulares e falsificados. Em janeiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, fabricação, importação e divulgação da tirzepatida das marcas Synedica e TG, além de todos os produtos à base de retatrutida, por falta de registro sanitário no país. A proibição se estende a qualquer lote produzido desde 2020.

A SES reforça que medicamentos não são produtos estéticos nem de consumo livre, e que o uso sem prescrição representa um risco sério à saúde. A orientação é verificar sempre a embalagem, o número de registro, o lote e a validade, além de desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado. Em casos de venda irregular ou propaganda de produtos proibidos, a população deve denunciar às vigilâncias sanitárias municipais ou aos canais oficiais da Ouvidoria, pelo telefone 0800 048 2800 ou pelo e-mail [email protected].

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no instagram:  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 9 horas

Prazo de inscrição no Mais Médicos Especialistas termina no dia 19

São 1,2 mil vagas para reforçar atendimento do SUS em regiões remotas

 Ambulatórios, financiados pelo Programa Assistir, irão funcionar a partir de março no Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha -Foto: Ascom SES
Saúde Há 10 horas

Governo do Estado anuncia abertura de dois novos ambulatórios de oftalmologia na Região Metropolitana de Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), anunciou na quarta-feira (11/2) a abertura de dois novos ambulatórios de oftalmologia p...

 Foto: Divulgação
Curso Medicina Há 12 horas

Tenente Portela Manifesta lamento com revogação de edital para novos cursos de Medicina

Em Brasília, onde cumpre agenda oficial, o prefeito Rosemar Sala avaliou a medida como lamentável e afirmou que o Governo Federal demonstrou falta de sensibilidade ao não reconhecer o trabalho sério desenvolvido por centenas de municípios
Saúde Há 12 horas

Anvisa indica vacina contra o HPV para prevenir mais tipos de câncer

Neoplasias de orofaringe, cabeça e pescoço também foram incluídas

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 14 horas

MEC revoga edital para criação de cursos particulares de medicina

Portaria foi publicada no Diário Oficial da União

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 36°
21° Sensação
1.04 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Sexta
34° 18°
Sábado
28° 19°
Domingo
28° 19°
Segunda
35° 20°
Terça
36° 20°
Últimas notícias
Justiça Há 3 horas

Associações de juízes defendem no STF manutenção de penduricalhos
Justiça Há 3 horas

PF pede a Fachin suspeição de Toffoli no inquérito do Banco Master
Tecnologia Há 5 horas

AlphaTON Capital no Consensus Hong Kong: Revelando a Infraestrutura IA Confidencial para 1 Bilhão de Usuários
Justiça Há 6 horas

Senadores se reúnem com Fachin e pedem acesso à inquérito do Master
Senado Federal Há 6 horas

Renan Calheiros defende acesso irrestrito da CAE às investigações sobre o Master

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,05%
Euro
R$ 6,15 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 369,404,75 -1,11%
Ibovespa
189,699,13 pts 2.03%
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias