Quarta, 11 de Fevereiro de 2026
21°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CDH adia análise de cota em universidade para egresso de programa de acolhimento

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) adiou nesta quarta-feira (11) a votação do projeto de lei que reserva vagas em universidades públicas para ado...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
11/02/2026 às 12h29
CDH adia análise de cota em universidade para egresso de programa de acolhimento
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, Damares Alves, na reunião do colegiado nesta quarta-feira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) adiou nesta quarta-feira (11) a votação do projeto de lei que reserva vagas em universidades públicas para adolescentes que deixam programas de acolhimento institucional, aos 18 anos, sem terem sido adotados. A proposta estava entre os 19 itens da pauta, mas não houve quórum para deliberação. O texto poderá ser analisado na próxima reunião do colegiado.

Do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), o PL 1.983/2021 determina que, em cada instituição federal de ensino superior, sejam reservadas vagas em proporção no mínimo igual à de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Na falta de dados do Censo referentes a egressos de programa de acolhimento institucional, serão considerados os números coletados pelos conselhos estaduais dos direitos da criança e do adolescente, diz o texto. As cadeiras remanescentes serão completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Foi adiada ainda a votação de projeto que cria o Programa Transformação Digital para Ribeirinhos, Quilombolas e Comunidades Indígenas. De autoria do senador Jader Barbalho (MDB-PA), o PL 1.153/2025 busca capacitar as comunidades para que acessem tecnologias da informação e comunicação por meio da internet.

Outra proposta que será analisada em outro momento é o PL 781/2022 , do senador Romário (PL-RJ), que estabelece atendimento individualizado periódico na educação especial, na educação de jovens e adultos e no ensino remoto.

O texto altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional , que hoje já prevê apoio especializado na escola regular para estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O projeto explicita que o apoio especializado deve incluir o atendimento individualizado periódico e se estender à educação de jovens e adultos (EJA) e ao ensino remoto.

Também ficou para a próxima reunião da CDH a análise de oito requerimentos que tratam de realização de audiências públicas, solicitações de informações e diligências. Entre os pedidos de audiência, está a sugestão da presidente do colegiado, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), de discutir a garantia dos direitos humanos no campo, no contexto do desenvolvimento científico, da expansão do agronegócio e dos desafios da sustentabilidade socioambiental ( REQ 29/2026-CDH) .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Uso de tecnologias de mapeamento pode contribuir para a redução da criminalidade em áreas rurais - Foto: Prefeitura de Jundiaí
Senado Federal Há 6 horas

Projeto cria Sistema Nacional de Geocercas Rurais para segurança no campo

Projeto que cria o Sistema Nacional de Geocercas Rurais de Segurança (Singers) propõe a integração de dados e mapas georreferenciados para ações de...

 Vista do Supremo Tribunal Federal (STF) com a Procuradoria-Geral da União ao fundo - Foto: Rodrigo Jorge - stock.adobe.com
Senado Federal Há 20 horas

Projeto amplia punição para crimes de abuso de autoridade no Judiciário e MP

O Senado vai analisar um projeto de lei que tipifica novos crimes de abuso de autoridade e amplia as hipóteses de responsabilização de integrantes ...

 Convite para Luiz Marinho participar de audiência pública está em planejamento aprovado nesta terça-feira - Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Senado Federal Há 22 horas

Comissão mista da MP do seguro-defeso ouvirá o ministro do Trabalho

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, deverá participar da primeira audiência pública da comissão mista da medida provisória sobre regras do seguro...

 Com parecer favorável do relator na comissão mista, senador Alessandro Vieira, medida já foi aprovada na Câmara - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 23 horas

Senado analisa MP que transforma a ANPD em agência e cria 200 cargos

O Senado deve analisar nos próximos dias a Medida Provisória 1.317/2025 , que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em Agênc...

 A presidente do colegiado, deputada Luizianne Lins, e a senadora Teresa Leitão, vice-presidente - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 23 horas

Comissão de Combate à Violência Contra a Mulher se reúne nesta quarta

A Comissão Mista de Combate à Violência Contra a Mulher faz a primeira reunião do ano nesta quarta-feira (11), às 14h30. Na pauta, o único item é o...

Tenente Portela, RS
34°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 35°
34° Sensação
5.34 km/h Vento
36% Umidade
20% (0.1mm) Chance chuva
06h15 Nascer do sol
19h22 Pôr do sol
Quinta
37° 20°
Sexta
32° 19°
Sábado
24° 19°
Domingo
31° 19°
Segunda
33° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Alexandre Lindenmeyer é eleito para presidir Comissão de Fiscalização Financeira
Câmara Há 6 minutos

Comissão que analisa a medida provisória do seguro-defeso ouvirá o ministro do Trabalho
Tecnologia Há 27 minutos

Uso de bioimpedância muda forma de acompanhar emagrecimento
Tecnologia Há 41 minutos

NetBox Labs Anuncia Disponibilidade do NetBox Copilot, IA Pronta para Empresas com Base em Dados de Infraestrutura Precisos
Justiça Há 42 minutos

Itália começa a julgar extradição de Zambelli; audiência é suspensa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 -0,30%
Euro
R$ 6,16 -0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 366,396,37 -2,74%
Ibovespa
190,262,34 pts 2.33%
Mega-Sena
Concurso 2971 (10/02/26)
01
27
39
40
46
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6950 (10/02/26)
01
06
24
47
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3610 (10/02/26)
01
03
05
07
08
10
13
14
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2886 (09/02/26)
01
03
05
12
13
28
35
48
49
50
72
74
75
76
77
80
81
82
90
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2923 (09/02/26)
04
10
12
22
34
35
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias