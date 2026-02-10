Governo do Estado reforça importância da doação de sangue no período que antecede o Carnaval

A coleta de sangue no Estado ganhou reforço com a inauguração de nova unidade em Estância Velha -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), faz um alerta à população sobre a necessidade de se ampliar as doações de sangue no período que antecede o Carnaval ou mesmo durante o período do feriado prolongado. Historicamente, os estoques de sangue apresentam níveis mais baixos nos primeiros meses do ano, ao mesmo tempo em que ocorre um aumento da demanda por hemocomponentes, devido ao maior número de atendimentos de urgência e emergência, especialmente no Carnaval.

“Os primeiros meses do ano costumam registrar queda nas doações por causa do período de férias, de viagens e de mudanças na rotina das pessoas. No Carnaval, essa redução coincide com um aumento na demanda”, reforça a responsável pelo setor de captação de doadores do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs), Ana Dagord.

O Hemorgs realiza coletas regulares de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na sua sede, que está localizada na Avenida Bento Gonçalves, 3722, bairro Partenon, em Porto Alegre. É possível agendar previamente a doação .

Os hemocentros de Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo disponibilizarão horários especiais durante o feriado. O Hemorgs retoma seu funcionamento na quarta-feira (18/2) a partir das 13h. A SES disponibiliza em seu portal um link para informações sobre locais de coleta de sangue no RS.

Coletas durante o Carnaval

(Hemosm) - sábado (14/2), das 8h às 12h. É necessário agendamento prévio. Hemocentro de Passo Fundo(Hemopasso) - segunda-feira (16/2), das 8h às 15h.