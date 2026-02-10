Terça, 10 de Fevereiro de 2026
HCI amplia estrutura oncológica e avança no Centro da Criança e do Adolescente

Entre os destaques está a aguardada inauguração dos novos equipamentos de Radioterapia do Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), que ocorrerá na tarde de 21 de fevereiro

Por: Rafael Piasecki
10/02/2026 às 16h07
Foto: Divulgação

O Hospital de Clínicas Ijuí (HCI) iniciou 2026 com importantes novidades para os 283 municípios da região atendidos pela instituição. Entre os destaques está a aguardada inauguração dos novos equipamentos de Radioterapia do Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), que ocorrerá na tarde de 21 de fevereiro.

Na ocasião, o Secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Dr. Mozart Sales, gestor responsável pelos hospitais do SUS no Brasil, estará no município para conhecer a estrutura do HCI e participar do ato inaugural.

Será inaugurado o Acelerador Linear, cuja aquisição foi viabilizada com R$ 10 milhões, por meio do programa Aqui Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, além de R$ 3 milhões de contrapartida do HCI. O equipamento Versa HD ampliará significativamente a capacidade de realização de radioterapias e radiocirurgias, qualificando o tratamento oncológico e beneficiando pacientes de toda a área de abrangência do hospital.

Outro importante reforço à atenção oncológica é a Braquiterapia, destinada a qualificar o tratamento do câncer de colo do útero no CACON. A aquisição foi viabilizada com recursos captados junto a empresas, por meio de dedução do Imposto de Renda, através do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), totalizando um investimento de R$ 3 milhões.

“Esse acelerador linear é o melhor mercado internacional, e com esses dois equipamentos tornamos nosso parque tecnológico um dos mais completos do País. Sempre digo que as melhores pessoas, as melhores equipes nós já temos, então precisamos oferecer boas condições para que executem seu trabalho, levando o que há de mais moderno e eficiente no tratamento oncológico à população, e assim cumprindo nosso propósito de salvar vidas”, destaca o presidente do HCI, Douglas Prestes Uggeri.

Durante a agenda no município, Dr. Mozart Sales também visitará a estrutura do HCI para conhecer o espaço onde será construído o Centro Avançado de Atendimento à Criança e ao Adolescente Mauricio de Sousa, projeto que contará com o apoio do Ministério da Saúde. O evento reunirá lideranças regionais, profissionais do HCI, representantes da imprensa e convidados.

Avanços na construção do Centro Mauricio de Sousa

Na última semana, uma comitiva do HCI, liderada pelo presidente Douglas Prestes Uggeri e pelos diretores Allan Fonseca, Rui Protti e Diogo Cigana, esteve na sede da Rede de Farmácias São João, em Passo Fundo, para uma reunião estratégica com o empresário Bruno Avelar, que veio especialmente de Orlando para o encontro. A reunião foi intermediada pelo presidente da rede, Pedro Brair, parceiro histórico da instituição.

Após a visita, a comitiva retornou a Ijuí, onde apresentou pessoalmente a estrutura do HCI ao empresário, destacando a relevância da instituição para a macrorregião e o trabalho contínuo desenvolvido na busca por melhorias na área da saúde. Durante o encontro, o especialista em networking afirmou que será um dos responsáveis por contribuir para a viabilização do projeto de construção do Centro da Criança e do Adolescente, por meio de ações vinculadas a um grande evento que será divulgado em breve.

“Bruno Avelar é reconhecido pela organização de eventos de grande porte, que reúnem artistas e atletas de renome nacional, como Neymar Jr. A proposta é trazer para Ijuí um megaevento beneficente para arrecadar recursos destinados à construção do Centro Avançado de Atendimento à Criança e ao Adolescente”, explica o diretor de Relações Institucionais, Allan Fonseca.

“A ideia é reunir empresários de todo o país em um evento com show da dupla César Menotti & Fabiano, garantindo doações para a obra do novo prédio do HCI. Nos próximos meses, serão definidos os detalhes para a realização do evento no município. Trata-se de uma iniciativa estratégica, voltada a doadores e entusiastas de projetos beneficentes, e não de um show popular”, completa.

Para a próxima semana, está prevista a visita do deputado federal Paulo Pimenta (PT), no dia 18 de fevereiro, um dos entusiastas do projeto do Centro da Criança e do Adolescente. Na ocasião, também será articulada a possível vinda do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nos próximos meses, para o lançamento da pedra fundamental do novo prédio.

