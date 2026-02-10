Comissão de Combate à Violência Contra a Mulher se reúne nesta quarta

A Comissão Mista de Combate à Violência Contra a Mulher faz a primeira reunião do ano nesta quarta-feira (11), às 14h30. Na pauta, o único item é o requerimento para a promoção de uma audiência pública ( REQ 1/2026 – CMCVM ) com o objetivo de debater a violência contra a mulher e a aplicabilidade da Lei do Feminicídio ( Lei 13.104, de 2015 ).

A sugestão para o debate é da presidente da comissão, deputada Luizianne Lins (PT-CE). Para a deputada, a audiência será "um espaço de escuta estratégica, conectando o Parlamento com a sociedade civil organizada, o Poder Executivo e especialistas de renome". Ela ainda diz esperar que as ações legislativas e fiscalizadoras da comissão estejam alinhadas “com as demandas reais das mulheres brasileiras".

A comissão tem a senadora Teresa Leitão (PT-PE) como vice-presidente. A reunião será no Plenário 6 da Ala Senador Nilo Coelho.