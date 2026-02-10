Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Banco Master: grupo de senadores se reúne com diretor da PF e presidente do STF

O Grupo de Trabalho (GT) que acompanha as investigações sobre o Banco Master se reúne na quarta-feira (11), às 17h, com o diretor-geral da Polícia ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
10/02/2026 às 13h13
O grupo também aprovou requerimentos para audiências com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O Grupo de Trabalho (GT) que acompanha as investigações sobre o Banco Master se reúne na quarta-feira (11), às 17h, com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, e, às 18h30, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. O GT foi criado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado (CAE).

Os encontros foram confirmados durante reunião nesta terça-feira (10), quando também foram aprovados 13 requerimentos — relacionados a convites, prestação de informações e audiências públicas.

— A fraude bilionária do Banco Master alarma o país; [o banco] funcionou por anos como um globo da morte para o mercado. (...) Esta comissão não acobertará esse espetáculo, que deixou milhões de brasileiros na lona e afetou, principalmente, os fundos de previdência, os fundos de pensão e as aplicações acima de R$ 250 mil — afirmou o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL).

O Master foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central em 18 de novembro do ano passado.

Requerimentos

Os requerimentos aprovados pelo GT incluem audiências públicas — cujas datas ainda precisam ser confirmadas — com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o diretor-geral da Polícia Federal.

Também foram aprovadas outras três audiências públicas:

  • uma para discutir o caso do conglomerado Master e a atuação das instituições brasileiras;
  • duas para esclarecer as operações financeiras, as aquisições de participações acionárias e os investimentos do Banco de Brasília (BRB), em especial a operação de compra e investimento envolvendo o Banco Master (entre os convidados estão o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e o ex-diretor jurídico dessa instituição Jacques Maurício Ferreira Veloso de Melo).

Renan Calheiros informou que, após o Carnaval, pretende marcar uma audiência pública com o presidente-interino da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Otto Lobo.

Além disso, o GT aprovou requerimentos de prestação de informações sobre o Banco Master, a serem feitas por Banco Central, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério da Fazenda, BRB e CVM.

Investigação nos estados

O senador Esperidião Amin (PP-SC), que faz parte do GT, disse que a Polícia Federal está abrindo inquéritos em várias unidades da federação.

Ele propôs que o GT faça o acompanhamento desses inquéritos federados para “que sejam atualizadas as informações sobre todos os desdobramentos e ramificações de inquéritos derivados das investigações sobre as irregularidades do Banco Master”.

Vista do Supremo Tribunal Federal (STF) com a Procuradoria-Geral da União ao fundo - Foto: Rodrigo Jorge - stock.adobe.com
