Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Tenente Portela, RS
Secretaria de Estado da Saúde reforça conscientização e rede de atenção à fibromialgia em Santa Catarina

Foto: FreepikA Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem intensificado a conscientização sobre a fibromialgia e fortalecido a rede de atendimento par...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
10/02/2026 às 11h26
Secretaria de Estado da Saúde reforça conscientização e rede de atenção à fibromialgia em Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Freepik

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem intensificado a conscientização sobre a fibromialgia e fortalecido a rede de atendimento para dores crônicas no Sistema Único de Saúde (SUS), com cobertura em todo o estado. A fibromialgia é uma síndrome de dor difusa crônica, acompanhada de sintomas somáticos como fadiga, transtornos do humor, distúrbios do sono e dificuldades cognitivas.

Em 2024 foi instituída a Linha de Cuidado para a Atenção à Saúde das Pessoas com Dor Crônica de Santa Catarina. Essa iniciativa visou organizar os serviços de saúde e promover um cuidado integral ao paciente, de acordo com suas necessidades, com financiamento estadual.

“A linha de cuidado amplia as possibilidades de encaminhamento do paciente com lesões para a reabilitação, fortalecendo o vínculo entre a atenção primária e a rede especializada. Nosso objetivo é organizar o percurso do paciente, garantindo que todos os pontos da rede estejam atentos às necessidades daqueles que sofrem com alguma dor. O cuidado começa na atenção primária, onde o médico realiza a investigação da dor e orienta o paciente sobre mudanças no cotidiano, como a prática de exercícios físicos, que é uma importante estratégia de alívio, especialmente em casos de fibromialgia. Essa abordagem integrada visa promover um cuidado mais eficiente, humano e resolutivo”, destaca a diretora da Atenção Primária à Saúde da SES, Angela Blatt Ortiga.

Assistência no SUS

Para quem suspeita de fibromialgia ou sofre com dores crônicas, a orientação é procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. O profissional realiza uma avaliação clínica para compreender a origem da dor. O manejo do problema inclui medidas medicamentosas, além de ações não medicamentosas, como práticas corporais, abordagens psicoterapêuticas, programas educativos e práticas integrativas e complementares (PICs).

Pacientes com risco grave, necessidade de reabilitação especializada ou dores intratáveis são encaminhados às equipes de reabilitação, que atuam em diversas macrorregiões do estado, incluindo Sul, Foz do Iguaçu, Meio Oeste, Serra e Vale do Itajaí.

Carteira de Identificação das Pessoas com Fibromialgia

Lançada em dezembro de 2024, a Carteira de Identificação das Pessoas com Fibromialgia de Santa Catarina já foi emitida para aproximadamente 9 mil pessoas em todo o estado. A iniciativa, regulamentada pela Lei Estadual nº 18.928, de junho de 2024, reconhece as pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência, garantindo acesso a benefícios sociais em serviços públicos e privados. A emissão do documento é realizada pela Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE).

A Carteira é expedida pela Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE). Para solicitá-la, basta seguir as orientações que constam no site da FCEE por acessando FCEE Digital.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
