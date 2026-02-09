Terça, 10 de Fevereiro de 2026
Santa Catarina inicia aplicação do anticorpo que previne a bronquiolite

Foto: Silviane Mannrich/Ascom SESO pequeno Anthoni Machado Kniess Rohden, de 2 meses de idade, recebeu nesta segunda-feira, 9, a aplicação do antic...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
09/02/2026 às 18h58
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Silviane Mannrich/Ascom SES

O pequeno Anthoni Machado Kniess Rohden, de 2 meses de idade, recebeu nesta segunda-feira, 9, a aplicação do anticorpo Nirsevimabe, no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. Ele nasceu prematuro com 25 semanas de gestação e faz parte do público-alvo que deve ser imunizado pelo anticorpo que previne as formas graves de infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causa de bronquiolite e pneumonias em bebês.

“Fomos abraçados, eu e meu filho, pelo Hospital Infantil. Aqui temos bastante apoio, agradeço imensamente por ele estar sendo tratado aqui e estar recebendo o imunizante. O inverno vai chegar e ele estará mais protegido. Tudo que a gente passa na vida é para o melhor. Mesmo com dificuldade, a gente vai enfrentando e estamos aqui protegendo o Anthoni”, diz a mãe Adriana Machado, moradora de Braço do Norte que acompanha o filho na UTI da unidade.

O Nirsevimabe foi aplicado pela equipe do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Ele é indicado principalmente para bebês prematuros, crianças com cardiopatias congênitas, doenças pulmonares crônicas e outras condições que aumentam o risco de complicações respiratórias. A estratégia tem como foco a proteção de crianças com maior vulnerabilidade clínica antes do período de maior circulação do vírus, no inverno.

“Esse anticorpo é fundamental para que possamos proteger os nossos pequenos. Pedimos que os pais de crianças que têm algum tipo de doença associada procurem as unidades básicas de saúde para buscar informações, pois elas são o público-alvo dessa ação. Também lembramos que há vacina para gestantes, que da mesma forma ajuda a proteger essas crianças. Com a medida, o Governo do Estado pretende reduzir a sobrecarga nos serviços públicos e elevar a qualidade de vida da população ”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, que acompanhou a aplicação do anticorpo no Hospital Infantil.

Distribuição para os municípios

As doses começaram a ser distribuídas na semana passada e já foram entregues para as regionais de Saúde de Mafra, Jaraguá do Sul, Lages e Rio do Sul, São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia, Xanxerê, Araranguá, Tubarão, Criciúma, Itajaí e Blumenau. Nesta terça-feira, 10, as regionais de Joaçaba, Videira, Florianópolis e Joinville também irão receber o Nirsevimabe.

Os municípios irão retirar as doses nas regionais de saúde para organizarem a aplicação no público-alvo. Para assegurar o acesso, as famílias devem procurar a unidade de referência do município para obter informações sobre a indicação e o agendamento.

“Com a utilização desse anticorpo monoclonal, as crianças ficam imediatamente protegidas e, com isso, vão poder passar por uma temporada de vírus respiratórios com mais segurança. Crianças prematuras (menores de 36 semanas e 6 dias) são grupo elegível para receber o Nirsevimabe. O fato de a mãe ter sido vacinada não exclui a profilaxia com o anticorpo quando a criança é prematura e se enquadra nos critérios do programa”, explica o Superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Fábio Gaudenzi.

Mais informações:
Silviane Mannrich
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]

