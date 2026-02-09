Governo do Estado inaugura novo ponto de coleta de sangue e dois ambulatórios do Assistir em Estância Velha

O município de Estância Velha passou a contar, nesta segunda-feira (9/2), com um novo ponto para doação de sangue. Foi inaugurado o Banco de Coleta de Sangue, que funcionará no Centro de Especialidades, localizado na Rua Rui Barbosa, 155, no Centro. As coletas serão realizadas de forma quinzenal pela equipe do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs).

Até então, o município promovia o transporte de doadores até Porto Alegre ou recebia ações pontuais por meio da unidade móvel do Hemorgs. Com a abertura do novo espaço, Estância Velha passa a oferecer uma estrutura permanente para a doação, com capacidade para até três coletas simultâneas e um potencial de até 50 doações por dia. Para viabilizar a implantação do serviço, a Secretaria da Saúde (SES) destinou ao município um repasse de R$ 100 mil, em parcela única.

Presente à solenidade, a secretária Arita Bergmann, reconheceu o empenho do município para a criação do espaço e frisou a importância do ato de doar sangue: “Doar sangue é um ato simples, rápido, seguro e que carrega um impacto imensurável. É transformar minutos do nosso tempo em anos de vida para alguém. A doação de sangue é um dos gestos mais puros de solidariedade que existem. Um único doador pode salvar até quatro vidas”, disse.

Novos ambulatórios

O prefeito de Estância Velha, Diego Francisco, valorizou o fato de a cidade passar a contar com o serviço. “Cada doação feita aqui será esperança correndo não só pela nossa cidade, mas pela nossa região. Agora a doação pode ser feita aqui, com conforto e pertinho da nossa casa”, afirmou.

Pelo Programa Assistir, foram inaugurados os novos ambulatórios de dermatologia e ginecologia -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

Arita ainda aproveitou a visita ao Centro de Especialidades para inaugurar dois novos ambulatórios do Programa Assistir, um de dermatologia e outro de ginecologia. Cada um deles receberá incentivo estadual de R$ 76,5 mil por mês. A previsão é que o ambulatório de ginecologia realize 240 consultas e 30 cirurgias mensais, ao passo que o ambulatório de dermatologia deve realizar 240 consultas e 30 cirurgias. O início dos atendimentos ocorrerá logo após o carnaval.

O que é preciso para doar

Estar em boas condições de saúde

Apresentar documento oficial de identidade com foto

Ter idade entre 16 e 69 anos (doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados por um dos pais ou por um responsável legal)

Pesar no mínimo 50 quilos

Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa

Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação

Não fumar pelo menos duas horas antes da doação

Reforçar a hidratação

O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos

Importância das doações

O sangue é um insumo essencial e insubstituível, que não pode ser fabricado artificialmente e depende exclusivamente da solidariedade das pessoas. A doação voluntária é a única forma segura, ética e sustentável de manter os estoques em níveis adequados. Diariamente, o sangue é utilizado em procedimentos como cirurgias, tratamentos oncológicos, atendimentos a vítimas de acidentes, partos de risco e cuidados intensivos em hospitais públicos.

A SES reforça que a doação de sangue deve ser um gesto permanente e não apenas pontual. Os hemocomponentes têm prazo de validade e a demanda é contínua ao longo do ano, especialmente com o aumento de cirurgias e de leitos hospitalares.

Rede Estadual de Apoio à Doação de Sangue

A ampliação dos pontos de coleta de sangue no Rio Grande do Sul faz parte de uma estratégia da SES para facilitar o acesso da população à doação e fortalecer os estoques utilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As coletas externas são consideradas fundamentais, especialmente em municípios onde o deslocamento até os hemocentros representa uma dificuldade para muitos doadores.

Com a implantação de novos locais de coleta, moradores que antes precisavam se deslocar para outras cidades passam a contar com mais comodidade e proximidade para realizar a doação. A descentralização do serviço contribui diretamente para o aumento do número de doadores regulares, além de estimular a participação de novos voluntários em diferentes regiões do Estado.

Como parte desse esforço, a SES publicou, em dezembro, a Portaria 1.254/2025, que destinou R$ 2,08 milhões para 23 municípios gaúchos fortalecerem e ampliarem ações de incentivo à doação de sangue. Do total de cidades contempladas, 11 já realizavam ações de doação e receberam R$ 80 mil para qualificação dos serviços. Outras 12 prefeituras, com novas propostas de adesão aprovadas pelo Departamento Estadual de Sangue e Hemoderivados, receberam R$ 100 mil cada, entre elas Estância Velha.

Os recursos podem ser utilizados para a compra de equipamentos permanentes, como poltronas de coleta, câmaras de conservação, balanças e computadores, além de reformas, adequações dos espaços físicos e aquisição de insumos necessários para a realização das coletas. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com serviços externos de coleta de sangue, conforme calendário nos seguintes municípios:

Parobé (UBS Integração – Rua Arthur Henemann, 112)

Bom Princípio (Hospital São Pedro Canísio – Rua João de Barro, 57)

Esteio (Hospital São Camilo – Avenida Castro Alves, 948)

Sapucaia do Sul (Hospital Getúlio Vargas – Rua Pinheiro Machado, 331)

São Leopoldo (Centro Médico Capilé – Rua Conceição, 679)

Frederico Westphalen (UBS Doutor Ayres Cerutti – Rua do Comércio, 271)

Lagoa Vermelha (UBS Nossa Senhora Consoladora – Rua Jorge Moojen, 351)

Faxinal do Soturno (Hospital de Caridade São Roque – Rua Ceci Leite Costa, 1266)

Canguçu (Hospital de Caridade de Canguçu – Rua José Albano de Souza, 140)

Bagé (Hospital Universitário Urcamp – Rua General Flores da Cunha, 169)

Jaguarão (Santa Casa de Caridade – Praça Dr. Hermes Pintos Affonso)

Piratini (Centro Municipal de Saúde – Rua XV de Novembro, 245)

Estância Velha (Centro de Especialidades – Rua Rui Barbosa, 155)

Outros locais onde é possível doar sangue

Alegrete(Hemoeste – Rua General Sampaio, 10)

Camaquã(Hospital Nossa Senhora Aparecida – Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 665)

Canoas(Hospital Universitário – Avenida Farroupilha, 8001)

Caxias do Sul(Hemocs – Rua Ernesto Alves, 2260)

Cruz Alta(Hemocruz – Rua Barão do Rio Branco, 1445)

Passo Fundo(Hemopasso – Avenida Sete de Setembro, 1055)

Pelotas(Hemopel – Avenida Bento Gonçalves, 4569)

Porto Alegre

Hemorgs – Avenida Bento Gonçalves, 3722

– Avenida Bento Gonçalves, 3722 Hospital de Clínicas – Rua São Manoel, 543

– Rua São Manoel, 543 Hospital Nossa Senhora da Conceição – Av. Francisco Trein, 596

– Av. Francisco Trein, 596 Hospital de Pronto Socorro– Rua Venâncio Aires, 1.116

Rosário do Sul(Hospital Nossa Senhora Auxiliadora – Rua 7 de Setembro, 2257)

Santa Maria

Hemosm – Alameda Santiago do Chile, 35

– Alameda Santiago do Chile, 35 HUSM– Avenida Roraima, 1000

Santa Rosa(Hemosar – Rua Boa Vista, 401)

Tramandaí(Hospital de Tramandaí – Avenida Emancipação, 1255)

Viamão(Hospital de Viamão – Rua Isabel Bastos, 138)

A expectativa da SES é ampliar ainda mais a rede em 2026, com a abertura de postos de doação em pelo menos dez novos municípios:

Candiota

Carazinho

Capão da Canoa

Charqueadas

Gravataí

São Lourenço do Sul

São Pedro do Sul

São Sepé

Serafina Correa

Tapejara

