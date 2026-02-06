Programa Balneabilidade aponta que 91 dos 96 locais de coleta estão próprios para banho em novo boletim divulgado pelo Estado

O governo do Estado, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), divulgou, nesta sexta-feira (6/2), o nono boletim do Programa Balneabilidade temporada 2025/2026. Os resultados são referentes às coletas realizadas nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2026, nos 96 pontos monitorados em praias e balneários do Rio Grande do Sul.
Conforme os resultados, são cinco os pontos impróprios para banho. Em comparação ao oitavo boletim, o Balneário do Rio Camaquã, em Cristal, deixou a lista, enquanto dois locais em Pelotas e um em Santa Maria voltaram a apresentar condições adversas aos banhistas.
Pontos impróprios para banho - Boletim 9 (Município — Balneário/Praia)
Entre os pontos impróprios, os localizados em Osório e Pelotas apresentaram alto índice de cianobactérias (242.338 células/ml na Lagoa do Peixoto; e 51.000 células/ml em cada um dos pontos em Pelotas — o limite é 50.000 células/ml). Esse cenário indica condições de eutrofização (excesso de nutrientes). Além dos locais estarem impróprios para banho, os gêneros predominantes de microrganismos (Aphanocapsa sp., Raphidiopsis sp. e Aphanizomenon sp. em Osório; e Microcystis sp. em Pelotas) são potenciais produtores de toxinas, e a exposição a essa água pode levar a intoxicações agudas ou crônicas.
O programa
O Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, é executado pela Fepam, com o apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).
O programa monitora 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do Estado. Este ano, passaram a receber coleta e análise a Lagoa Rondinha, no município de Balneário Pinhal; o Parque Náutico, em Capão da Canoa; e o Balneário Klérfim Cardoso, na cidade de Piratini.
A divulgação dos resultados acontece sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam, nas placas fixadas em praias e balneários nos locais de divulgação e no webaplicativo do Balneabilidade . Os boletins serão divulgados até 27 de fevereiro.
O projeto é realizado anualmente pela Fepam desde 1979, integrando a Operação Verão Total , desenvolvida pelo governo do Estado.
Classificação das águas
Para a classificação das águas como próprias ou impróprias para banho, utilizam-se parâmetros deEscherichia coli(E. coli), observando os critérios definidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 274/2000 e 357/2005.
Nos balneários de Pelotas; Tapes; na Lagoa do Peixoto, em Osório; na Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul; na Praia da Picada, em Barra do Ribeiro; e em Arambaré também são consideradas as cianobactérias.
Como é feita a análise
O resultado de cada boletim está condicionado a cinco semanas anteriores de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 paraE.coliou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentar resultado maior que 2 mil paraE.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50 mil células.
Recomendações aos banhistas
