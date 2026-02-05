Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Anvisa e MPF assinam acordo para combater cigarros eletrônicos

Parceria visa garantir resolução que proíbe comercialização dos vapes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/02/2026 às 15h09
Anvisa e MPF assinam acordo para combater cigarros eletrônicos
© Joédson Alves/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério Público Federal (MPF) assinaram acordo com o objetivo de intensificar ações de fiscalização e fortalecer o enfrentamento ao comércio ilegal de dispositivos eletrônicos para fumar, popularmente conhecidos como cigarros eletrônicos ou vapes .

Em nota, a Anvisa informou que o acordo visa garantir o cumprimento da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 855/2024, que proíbe a fabricação, a importação, a comercialização, a distribuição, o armazenamento, o transporte e a propaganda de cigarros eletrônicos em território nacional.

“A ideia é unir a expertise técnica da Anvisa ao poder de atuação jurídica do MPF”, destacou a agência no comunicado.

O acordo terá vigência inicial de cinco anos, com reuniões periódicas entre as equipes responsáveis. Não há previsão de transferência de recursos entre as partes.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda

Entre as medidas previstas no acordo está o compartilhamento sistemático de informações técnicas e de dados sobre fiscalizações realizadas em ambientes físicos e virtuais.

Caberá à Anvisa fornecer subsídios técnicos e informações sobre as ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, enquanto o MPF fará a apuração das infrações identificadas e a articulação com outros órgãos de controle.

A parceria prevê ainda o desenvolvimento de ações de comunicação e sensibilização sobre riscos associados ao uso de cigarros eletrônicos como parte de estratégias de proteção à saúde pública.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Marcelo Bernardes/Ascom SES)
Dengue Há 5 horas

Vacinação contra dengue chega a todos os municípios

Campanha foca crianças e adolescentes entre 10 e 14 anosb

 (Foto: Divulgação ASCOM Tenente Portela)
Saúde Há 5 horas

Saúde de Tenente Portela recebe nova van para transporte de pacientes

O veículo será utilizado exclusivamente no transporte de pacientes do município.
Saúde Há 7 horas

Estado de São Paulo confirma 12ª morte por intoxicação por metanol

Vítima é uma homem de 26 anos da cidade de Mauá

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 7 horas

Saúde em Obras: com recursos do Estado, Hospital Marieta Konder Bornhausen avança na reforma da antiga recepção

Foto: Divulgação Secom/GovSCAs obras na antiga recepção do Complexo Madre Teresa, no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, estão em and...

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Há 8 horas

Cartilha une saberes de terreiros e prevenção do câncer em negras

Material, lançado pelo Inca, está disponível na internet

Tenente Portela, RS
34°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
33° Sensação
0.98 km/h Vento
30% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Sexta
38° 18°
Sábado
31° 19°
Domingo
30° 17°
Segunda
35° 18°
Terça
36° 17°
Últimas notícias
Cresol Há 2 minutos

Cresol destinou mais de R$ 11 milhões em projetos do Fundo Social em 2025
Turismo Há 14 minutos

Alta no turismo exterior eleva demanda por vistos
Agricultura Há 14 minutos

Governador lança Programa de Fortalecimento do Ensino Agrotécnico das Casas Familiares Rurais com investimento de quase R$ 18 milhões
Câmara Há 14 minutos

CPMI aprova pedidos de prisão e quebra de sigilos de servidores do INSS e de empresas
Geral Há 14 minutos

Rio espera receber 8 milhões de foliões para o carnaval

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,27%
Euro
R$ 6,20 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 367,220,28 -9,67%
Ibovespa
183,236,70 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6945 (04/02/26)
33
61
66
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3605 (04/02/26)
01
03
04
07
10
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2884 (04/02/26)
00
03
08
14
23
30
32
37
38
41
45
55
58
60
71
74
77
78
80
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2921 (04/02/26)
07
20
22
33
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias